Le MVP de la nuit | Shai Gilgeous-Alexander, le marchand de rêves

« Je m’en fous ! Et je m’en suis toujours foutu. Je prends ça comme un compliment » Voilà ce que répond Shai Gilgeous-Alexander lorsqu’on lui demande ce qu’il pense de ce surnom de « free-throw merchant » et des chants du public de Minneapolis. On pourrait traduire cela par « vendeur de lancers-francs », et le MVP 2025 est accusé, comme James Harden il y a quelques années, de passer son temps à provoquer des fautes pour aller aux lancers-francs.

« Peu importe comment on veut m’appeler… Personnellement, je sais que les fans feront tout ce qu’ils peuvent pour aider leur équipe à gagner et me sortir de mon match, puisque je suis le leader de notre équipe. C’est leur rôle » répond-il. « C’est ce qui crée l’avantage du terrain, c’est ce qui crée une base de supporters, c’est ce qui génère de l’énergie dans la salle. Ils veulent que les Timberwolves gagnent, pas qu’Oklahoma gagne. Je ne m’attends à rien d’autre. En ce qui concerne cette étiquette, je m’en fiche. Je ne m’en suis jamais soucié. J’ai déjà dit que j’avais tiré plus de lancers francs sur une saison qu’au cours de celle-ci. Je pense que comme on est sous les projecteurs maintenant, c’est un peu plus visible, donc les gens en parlent plus. Mais moi, je le vois comme un compliment. »

Laisser le jeu venir à soi

Cette nuit, dans le Game 4, il compense sa maladresse aux tirs (13 sur 30) par un 12 sur 14 aux lancers-francs. Dans une victoire de deux petits points, ses lancers-francs ont évidemment beaucoup compté, comme les deux derniers à six secondes de la fin pour donner trois points d’avance.

« C’est plaisant, et c’est au même niveau que de gagner à domicile » réagit SGA à propos du silence de cathédrale après ses lancers. « C’est notre boulot de venir, de jouer, puis de les réduire au silence. »

Pour cela, le leader du Thunder signe un nouveau match d’exception : 40 points, 10 passes et 9 rebonds ! À un rebond d’un exceptionnel triple-double, et c’était la meilleure réponse possible à son Game 3 raté.

« Franchement, j’ai juste essayé de me fondre dans le match. De ne pas trop penser au scoring ou aux actions à faire. J’ai voulu me plonger dans la compétition, être agressif, choisir mes moments » détaille-t-il. « Et ça m’a permis de laisser le jeu venir à moi. Collectivement, on l’a fait aussi. C’est pour ça qu’on a gagné. On est allés se battre, on a joué dur, et le reste s’est mis en place. »