La Jordan Luka 4 et la Luka .77 passent en mode « Laser Blue »

Après avoir récemment présenté le nouveau coloris version « Quai 54 », la Jordan Luka 4 et sa petite soeur, la Luka .77, sont déjà de retour dans une version « Laser Blue » qui attise déjà les curiosités. Serait-ce un hommage aux Mavs, l’ancien équipe de Luka Doncic ? Serait-ce une erreur de leur faire un clin d’œil dès cet été ? Ou est ce tout simplement par rapport au bleu de l’équipe nationale slovène ? Les débats restent ouverts…

La Jordan Luka 4 combine un bleu vif, un vert éclatant et un gris sobre. Sa tige en mesh léger et respirant est associée à une semelle intermédiaire équipée de la technologie Zoom Air, pour un amorti confortable et réactif. Pensée pour les joueurs mobiles, elle offre aussi une bonne stabilité grâce à sa plaque IsoPlate intégrée.

La Luka .77, plus accessible, reprend les mêmes codes visuels « Laser Blue » avec une construction un peu plus simple. Elle garde cependant l’essentiel : confort, maintien et un look inspiré du nouveau joyau des Lakers, pour un bon compromis performance/prix.

Les deux modèles seront disponibles à partir du 5 juin aux États-Unis, avec un prix de 130 dollars pour la Luka 4 et 100 dollars pour la Luka .77.

Jordan Luka 4

Luka .77

(Via SneakerNews)