Comment Lu Dort a réussi à arracher sa place en NBA

Présent dans la All-Defensive First Team de cette saison 2024/25, Lu Dort a enfin été récompensé pour son abattage défensif, si important depuis plusieurs années à Oklahoma City. C’est aussi une forme d’aboutissement pour cet arrière qui n’a pas été drafté en 2019, son profil n’ayant pas convaincu les dirigeants à l’époque.

Sa soirée au Barclays Center fut donc triste, mais sauvée quelques heures après par la décision du Thunder. Sam Presti, le dirigeant de l’année 2025, lui a en effet proposé un « two-way contract » pour lui permettre d’entrer, certes par une petite porte, en NBA.

Le Thunder lui tend la main

« On pleurait tous. Pas seulement lui, mais moi aussi, sa mère. Les attentes étaient tellement grandes et ce qui devait être une fête s’était transformé en enterrement », se souvient Nelson Osse, qui fut le premier coach de jeunesse de Lu Dort, pour ESPN. « Mais dès qu’il a reçu le coup de téléphone du Thunder, qu’il a obtenu ce contrat, il n’y avait plus de place pour les pleurs. Il allait prouver à la ligue qu’elle avait fait une erreur. C’était sa mentalité. Il n’a insulté ni blâmé personne. Il voulait seulement montrer l’erreur que tout le monde avait commise. »

Sam Presti souffle alors au Canadien que « ce n’est pas la fin de l’histoire, c’est le début », tandis que Lu Dort ne cache pas « les nombreuses émotions » qu’il a ressenties en arrivant à Oklahoma City. « J’étais en colère, énervé, mais aussi reconnaissant : Dieu merci, il m’avait donné une chance », poursuit-il.

Il s’est préparé et a évolué avec l’Oklahoma City Blue, l’équipe de G-League du Thunder où se trouvait notamment… Mark Daigneault, son coach actuel. Dès le début, il a su trouver sa place avec ses qualités en défense, en playoffs 2020 notamment, face à James Harden.

« C’était ma première saison donc je n’avais pas vraiment remarqué que j’étais un si bon défenseur encore. Mais quand ils ont fait trois écrans sur moi, pour qu’il soit ouvert, je me suis dit qu’il avait fait tout ça uniquement pour le séparer de moi… », analyse Lu Dort face à ce souvenir d’une action où les Rockets avaient posé donc trois écrans pour donner de l’espace au MVP 2018. « Je vois quand un joueur est mal à l’aise : ça demande des écrans et le poseur d’écran doit m’arracher la tête. C’est là que je comprends que, c’est bon, il ne m’aime pas. »

Un travail important sur son shoot à 3-pts

Dès lors, inutile de faire du trashtalking, « car je sais que mon adversaire est en enfer », résume-t-il. Ça, c’était pour la défense, car en attaque, au niveau de son shoot à 3-pts, c’était bien plus friable. Il était à 33% de réussite derrière l’arc sur ses quatre premières saisons. Puis, ces deux derniers exercices, il est à 40% à 3-pts.

« J’ai regardé beaucoup d’images pour voir comment les équipes défendaient sur moi et je me suis rendu compte que si je jouais en attaque comme je le faisais en défense, si j’étais capable de mettre des gros shoots à 3-pts, alors on serait difficile à arrêter collectivement », glisse-t-il. Et ce fut le cas récemment, en dernier quart-temps contre Denver, dans le Game 5 de la demi-finale de conférence.

« Shooter avec confiance à ce moment-là, cela démontre le bosseur et la personne qu’il est », souligne Shai Gilgeous-Alexander. « Il avait les tirs mais ça ne tombait pas dedans. Il a eu le courage et la confiance pour continuer. C’était à la fois énorme et, en même temps, pas extraordinaire de sa part. Lu Dort est comme ça. »

Luguentz Dort Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 OKC 36 23 39.4 29.7 79.2 0.7 1.6 2.2 0.8 2.7 0.9 0.6 0.1 6.8 2020-21 OKC 52 30 38.7 34.3 74.4 0.7 2.9 3.6 1.7 2.6 0.9 1.5 0.4 14.0 2021-22 OKC 51 33 40.4 33.2 84.3 0.7 3.4 4.2 1.7 2.9 0.9 1.7 0.4 17.2 2022-23 OKC 74 31 38.8 33.0 77.2 1.7 2.9 4.6 2.1 3.3 1.0 1.2 0.3 13.7 2023-24 OKC 79 28 43.8 39.4 82.6 0.9 2.7 3.6 1.4 2.9 0.9 0.9 0.6 10.9 2024-25 OKC 71 29 43.5 41.2 71.7 1.3 2.9 4.1 1.6 2.9 1.1 0.7 0.5 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.