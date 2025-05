Sam Presti, le GM du Thunder, enfin désigné « Dirigeant de l’année »

Souvent placé mais jamais gagnant, Sam Presti avait fini à la deuxième place pour le trophée du meilleur dirigeant de l’année en NBA par trois fois : en 2009/10, 2019/20 et 2023/24. Et c’est donc cette année que l’ancien bras droit de RC Buford, aux Spurs, décroche finalement son premier trophée de « Dirigeant de l’année ».

Avec 74 points au total, dont 10 premières places, le GM du Thunder devance Koby Altman (Cavaliers) et ses 58 points, Trajan Langdon (Pistons) et ses 52 points ou encore Rafael Stone (Rockets) et ses 38 points.

Ce sont les 30 dirigeants des franchises qui votent et 13 GM ont ainsi reçu des votes, de Lawrence Frank (Clippers, 12 points) à Rob Pelinka (Lakers, 11 points), Mike Dunleavy Jr (Warriors, 6 points) ou Leon Rose (Knicks, 4 points) en passant par Monte McNair (Kings, 3 points). Pas de trace de Nico Harrison, toutefois…

Pour Sam Presti, c’est avant tout la reconnaissance de son travail sur le long terme, avec un groupe qui a signé la meilleure saison de l’histoire du club (68 victoires) car il a surtout misé sur la continuité cette saison, se contentant d’ajouter des petites touches (Isaiah Hartenstein, Alex Caruso…) à la peinture déjà en place.

Mais quel travail pour le dirigeant de 47 ans, en place depuis juin 2007, alors que le Thunder n’avait remporté que 24 matchs il y a seulement trois saisons de cela !