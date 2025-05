Aïnhoa Risacher et quatre autres joueuses quittent le groupe des Bleues pour l’Euro 2025

C’est sans Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite et Marine Johannès que l’Equipe de France féminine va donc disputer l’EuroBasket 2025, qui aura lieu du 18 au 29 juin à Athènes (Grèce). Et en attendant les autres WNBAers, Leïla Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün, qui vont rejoindre le groupe au fur et à mesure des prochains jours ou semaines, l’équipe de Jean-Aimé Toupane, emmenée par Iliana Rupert (26 points, 9 rebonds) a débuté sa préparation avec une victoire large (81-61) face à la Turquie, du côté de Reims.

Dans la foulée, la FFBB a annoncé que le groupe avait été réduit à 16 joueuses, Aïnhoa Risacher, Camille Droguet, Coline Franchelin, Alicia Tournebize et Jess-Mine Zodia quittant la préparation à l’Euro 2025.

Après quelques jours de repos, les Tricolores se retrouveront à Brest mercredi 28 mai, afin de poursuivre leur préparation. Elles intègreront alors Leïla Lacan alors que Marième Badiane arrivera lors du stage de l’INSEP (8 juin) et que Janelle Salaün intègrera la préparation des Bleues lors du stage d’Orléans (12 juin).

Crédit photo : Bastien Hardy/FFBB