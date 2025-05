Tout peut décidément aller très vite dans cette série entre les Pacers et les Knicks. Et le Game 3 n’a pas fait exception. Alors qu’Indiana semblait en contrôle, comptant jusqu’à 20 points d’avance en première période, les Pacers ont vu leur belle dynamique s’enrayer. La blessure d’Aaron Nesmith n’y a sans doute pas été étrangère. L’ailier s’est tordu la cheville au cœur du troisième quart-temps et a dû passer de longues minutes aux soins. Une période durant laquelle le match a complètement changé de physionomie.

Il restait six minutes et six secondes à jouer dans le troisième acte, quand Aaron Nesmith s’est écroulé suite à un drive ligne de fond, retombant sur le pied de Jalen Brunson. Le héros du Game 1 et premier défenseur sur le All-Star adverse s’est immédiatement tenu la cheville droite avant de sortir en boitant bas.

De +13 à -1

Les Pacers menaient encore de 13 points au moment de sa sortie, et AAron Nesmith avait quelques instants plus tôt enfin réglé la mire à 3-points après une interception pour porter l’écart à +16.

« Il est retourné en salle d’entraînement pour se faire examiner et se faire bander à nouveau » a détaillé l’entraîneur d’Indiana, Rick Carlisle, en conférence de presse. « Il a fait ce qu’il faut ensuite dans le couloir pour bouger à nouveau. Et on m’a dit qu’il pouvait revenir, qu’il pouvait se déplacer sans être gêné à ce moment-là. »

De retour sur le banc avec un peu plus de sept minutes restantes dans le match, Aaron Nesmith s’est accroché pour finir. « Plutôt que d’attendre, j’ai décidé de le remettre en jeu pour que cela reste chaud. De mon regard, il m’a semblé pouvoir bouger de manière correcte au fil du match, mais je n’ai pas encore revu le match en vidéo. »

L’ancien joueur des Celtics n’a pourtant pas eu son apport habituel, semblant moins tranchant dans ses appuis, notamment pour limiter Jalen Brunson dans les derniers instants.

Le meneur des Knicks a inscrit le panier, bien aidé par un Aaron Nesmith en retard à la course pour remettre les siens devant à 100-98 et 1 minute 17 à jouer. Car pendant que l’ailier se remettait de la torsion de sa cheville, New York est complètement revenu dans le coup, de 70-57 à 88-89 quand il a pu reprendre sa place.

« C’est clairement un facteur dans les têtes » a confirmé Rick Carlisle. « Quand vous perdez un gars comme ça, cela affecte votre capacité à bien finir un quart-temps donc cela peut avoir un impact. » « C’est dur« , a insisté Pascal Siakam aux médias. « On espère que ce n’est rien de sérieux et qu’il pourra revenir avec nous. Il est une part importante de notre jeu en attaque et surtout en défense. C’est un dur au mal. »

« Pas une excuse » pour Rick Carlisle

Son absence serait d’autant plus pénalisante que Bennedict Mathurin passe jusque-là à côté de sa série. Le Canadien n’a passé que 8 minutes et 26 secondes sur le parquet dimanche, sans avoir son apport offensif habituel, tout en se montrant en difficulté défensivement. Il a ainsi terminé avec le pire « Defensive Rating » des siens, contraignant Rick Carlisle à bricoler, notamment avec Ben Sheppard.

« Que la blessure d’Aaron soit arrivée, nous avions d’autres problèmes que nous devons corriger pour la suite » a nuancé Andrew Nembhard. « On ne va pas chercher d’excuses » approuve Rick Carlisle. « Nous avons remonté des retards importants, nous en avons lâché une avance importante aujourd’hui. Peu importe qui est sur le terrain, vous devez mieux attaquer et être capable de conserver cet écart. »

Indiana croise désormais les doigts pour que les examens que passera Aaron Nesmith lundi reviennent positifs. Le joueur de 25 ans avait déjà manqué 35 matchs plus tôt cette année suite, déjà, à une blessure à la cheville.

Aaron Nesmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 BOS 46 15 43.8 37.0 78.6 0.6 2.2 2.8 0.5 1.9 0.3 0.5 0.2 4.7 2021-22 BOS 52 11 39.6 27.0 80.8 0.3 1.4 1.7 0.4 1.3 0.4 0.6 0.1 3.8 2022-23 IND 73 25 42.7 36.6 83.8 0.8 2.9 3.8 1.3 3.2 0.8 1.0 0.5 10.1 2023-24 IND 72 28 49.6 41.9 78.1 0.9 2.9 3.8 1.5 3.3 0.9 0.9 0.7 12.2 2024-25 IND 45 25 50.7 43.1 91.3 0.8 3.1 4.0 1.2 2.5 0.8 0.8 0.4 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.