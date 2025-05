Toujours aucune victoire pour le Chicago Sky d’Angel Reese

Quel début de saison compliqué pour le Sky ! Après le match d’ouverture perdu face au Fever de Caitlin Clark et l’énorme revers subi face au Liberty, Chicago est tombé face aux Sparks (91-78).

Cette fois, c’est durant le troisième quart-temps que Chicago a pris la foudre en encaissant 33 points derrière une Kelsey Plum qui a inscrit 15 de ses 28 unités lors des dix minutes après la pause. Derrière la nouvelle recrue des Sparks, Azura Stevens a brillé avec 24 points dont un très solide 10/14 au tir.

« La Ligue est remplie de joueuses qui savent très bien tirer« , constate Tyler Marsh, l’entraîneur de Chicago. « Nous voulions défendre un peu mieux et ce fut le cas pendant la majorité de la partie, mais il y a eu ce troisième quart-temps où nous avons encaissé 33 points. C’est difficile de se relever de ça. »

Pourtant, le Sky est parvenu à revenir à cinq longueurs à sept minutes du terme avant de subir un 8-0 dans la foulée qui est venu mettre un terme aux espoirs de victoire de Chicago.

« Je pense que nous avançons« , rassure Angel Reese. « Bien sûr qu’il y a encore des choses où on peut s’améliorer et que c’est compliqué de perdre trois matchs de suite, mais si nous restons unies et que nous continuons de travailler, ça ne peut qu’aller mieux. »

Du mieux pour Angel Reese

Ainsi, les joueuses de Tyler Marsh ont perdu leurs trois premiers matchs de la saison en encaissant, en moyenne, 94.3 points par soir. Sans surprise, Chicago possède actuellement la pire défense en WNBA (114.1 points encaissés pour 100 possessions), loin devant les Wings (105.5 points encaissés pour 100 possessions) et le Sun (105.4 points encaissés pour 100 possessions).

Après avoir réalisé le pire match de sa jeune carrière face au Liberty (2 points à 0/8 au tir, 12 rebonds et cinq pertes de balle), Angel Reese a corrigé le tir sur cette confrontation face à Los Angeles avec 13 points (5/11 au tir), 12 rebonds et un parfait 3/3 aux lancers francs contrastant avec le 2/8 réalisé face à New York.

« J’essaye de rester concentrée sur ce que je peux faire pour aider l’équipe. Je laisse le jeu venir à moi et je sais que mes coéquipières veulent que je prenne des rebonds et que je défende bien« , développe l’ancienne de LSU.

Le Sky (0-3) va rentrer à Chicago pour défier, jeudi prochain, les Wings (0-4) de Paige Bueckers, qui n’ont toujours pas remporté un match cette saison également. Tout comme le Sun de Rachid Méziane (0-4).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.