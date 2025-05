Opération ou non pour Jaylen Brown ?

Pendant plusieurs semaines, Jaylen Brown a composé avec un genou droit qui grinçait et il n’avait guère d’opportunités pour souffler plusieurs jours de suite. On a appris, suite à l’élimination des Celtics face aux Knicks, qu’il avait même terminé les playoffs avec une rupture partielle de son ménisque droit…

Va donc se poser la question de la gestion de cette blessure durant l’intersaison. « Pour l’instant, je décompresse émotionnellement », glisse-t-il. « Et après une semaine ou plus, je prendrai les choses en main. Je vois quelle est la direction à prendre pour moi, pour ma santé et la franchise. »

Une seule interrogation demeure : doit-il se faire opérer ou du simple repos suffira-t-il pour qu’il récupère ? « Son genou est en bon état au niveau structurel », rassurait Brad Stevens, le président des Celtics. « Il était à l’aise sur le terrain et j’espère qu’il se sentira mieux après quelques semaines de repos. »

Le repos lui fera forcément du bien. Au point d’éviter le passage sur le billard ? « Je dois évaluer les choses avec beaucoup de médecins, juger la valeur d’une opération face à une absence d’intervention. Je dois en parler avec la franchise aussi », répond Jaylen Brown. « Pour l’instant, je me repose et je récupère. Je prends du recul après une longue saison car, mentalement, il s’est passé beaucoup de choses. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 31 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 26 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 34 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 ☆ BOS 58 35 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 34 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 ☆ BOS 67 36 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 ☆ BOS 70 34 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 ☆ BOS 63 34 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.