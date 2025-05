CJ McCollum salue les sacrifices de son frère Errick, vainqueur de l’Euroleague

Cette fois, ça y est : Errick McCollum ne sera plus uniquement présenté comme le grand frère de la star NBA CJ McCollum, mais également comme le vainqueur de l’édition 2025 de l’Euroleague !

Vainqueur avec le Fenerbahçe en finale face à Monaco, l’arrière a pu fêter la victoire avec son petit frère CJ, installé au premier rang, qui aura été son premier supporter — une fois encore — après avoir agi comme mentor lors de la demi-finale face au Pana. Le joueur de 37 ans a apporté 3 points, 3 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception en 15 minutes, et le club turc a donc brisé les rêves des Monégasques.

Les fruits d’un dur labeur

En vacances depuis un mois et demi après la fin de la saison avec New Orleans, CJ McCollum a apprécié d’avoir pu être présent pour vivre le moment de gloire de la carrière de son grand frère.

« C’était une super finale. Le Fener a très bien joué en tant qu’équipe et a bien exécuté son plan, avec pas mal de joueurs qui ont élevé leur niveau de jeu. Je suis heureux d’avoir pu faire partie de ça, et de les avoir vus remporter un titre », a-t-il déclaré à BasketNews après la rencontre, avant d’évoquer la réussite de son frère. « Je trouve que c’est incroyable. Il a eu une grande carrière. Il a encore quelques années devant lui. On veut célébrer et vraiment profiter des fruits de son travail, vous savez, les réveils à 4 h 30 pour s’entraîner à 5 ou 6 heures du matin. Tous les sacrifices au fil des années ont fini par payer. C’est une bénédiction de le voir remporter un titre. »

Errick McCollum n’a peut-être pas connu la NBA, ni même frôlé le niveau d’exposition médiatique de son frère, mais dans sa « catégorie », il a fini par remporter le trophée suprême, après avoir également été sacré vainqueur et MVP de l’EuroCup avec Galatasaray en 2016.

« Avant qu’il ne soit champion, tout ce que je lui disais, c’était que c’était une bénédiction pour nous d’être là. On a travaillé extrêmement dur, et maintenant, c’est le moment de montrer à tout le monde le résultat de ce travail. Le dur labeur qu’on fait chaque jour paie toujours. La confiance est reine, et voilà aujourd’hui un homme qui a réussi sa vie en suivant son propre chemin… Il est arrivé sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais ! »

Amateur de basket européen

CJ McCollum a également pu constater la qualité du basket européen à Abu Dhabi, lui qui avait aussi des « amis » dans l’équipe de Monaco, comme Mike James, ainsi qu’un ancien coéquipier, Daniel Theis, avec lequel il jouait encore en début de saison avec les Pelicans, jusqu’à ce que l’Allemand ne finisse par atterrir en Principauté.

« J’adore le basket européen et tout ce qu’il y a autour », a-t-il souligné. « C’est compétitif. La culture et la passion des fans, ça signifie beaucoup. Il n’y a rien de mieux qu’un match à l’extérieur en Europe, avec les fans de l’équipe adverse qui font le déplacement. C’est vraiment quelque chose que j’apprécie. (…) Fenerbahçe a quelques bons gars. Monaco en a aussi, avec bien sûr Mike James. Mais je crois qu’on verra quelques joueurs du Fener en NBA dans les trois ans à venir. »

Et lui, envisagerait-il de finir sa carrière en Europe ? « Quand le moment viendra, on verra », a conclu l’arrière de 33 ans, qui évite donc le sujet, alors qu’il lui reste une année de contrat à 30,6 millions de dollars, soit plus du double de la totalité de la masse salariale de Monaco pour 2024/25.