Les Wolves n’ont pas encore dit leur dernier mot, et Anthony Edwards non plus ! Après avoir perdu les deux premiers matchs de la finale de conférence face à OKC, Minnesota a rectifié le tir avec un Anthony Edwards qui a été à la hauteur de l’événement.

Pour marquer le coup, adidas continue de mettre la A.E. 1 en avant, sa première chaussure signature, avec cette fois le retour de sa version « mid » sous un coloris « Chrome » qui devrait faire mouche. La base en TPU ressort ainsi en gris chromé avec une partie supérieure en noir. Sur le talon et la languette, on retrouve respectivement les logos de la marque aux trois bandes et du joueur dans ce bleu dans ce bleu azur qui n’est pas sans rappeler les maillots des Wolves.

La A.E.1 mid « Chrome » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.