Indiana bascule en mode « Pacers and Racers »

Ce dimanche, les fans de sport dans l’Indiana sont gâtés. Avec d’un côté, la Gainbridge Fieldhouse et ses 17 000 spectateurs qui vont accueillir la 3e manche de finale de conférence, entre Pacers et Knicks. Et de l’autre, Indianapolis Motor Speedway où près de… 350 000 spectateurs sont attendus ce même dimanche pour assister à la 109e édition de l’Indianapolis 500, aussi connu sous le nom des 500 Miles d’Indianapolis.

Localement, ce phénomène rare, sur lequel la presse locale s’était projetée depuis des semaines en observant le calendrier, a un nom : « Pacers and Racers ». Selon The Athletic, ce n’est que la 4e fois dans l’histoire qu’un tel double événement a lieu le même jour, à quelques heures d’intervalle.

Dernière occurrence en date, le 26 mai 2013, du temps où Paul George et sa bande bataillait à domicile face au Heat du « Big Three », en route vers le doublé. L’an dernier en finale de conférence, les Pacers avaient reçu les Celtics à deux reprises, la course automobile ayant été programmée le jour entre les deux rencontres. Cette année, le croisement se fait.

« C’est une journée éprouvante, mais une journée sympa », qualifie Chris Gahl, vice-président exécutif et directeur marketing de Visit Indy, l’organisme officiel du tourisme de la ville, en rappelant que la veille, le Fever d’Indiana accueillait le champion en titre de WNBA, le New York Liberty.

Un dimanche pas comme les autres

Selon le responsable interrogé par le média américain, les hôtels, en moyenne, ont pu pratiquer des tarifs nocturnes plus élevés que lors du week-end du Memorial Day de l’an dernier. Du monde dans les hôtels donc, et du monde dans les airs.

« On s’attend à voir plus de 23 000 voyageurs lundi, ce qui en ferait notre deuxième journée la plus chargée, voire la première, en se rapprochant du record établi lors du Super Bowl qu’on a accueilli en 2012 », informe de son côté Megan Carrico, directrice des affaires publiques de l’aéroport international d’Indianapolis.

Cette foule est parée pour voir du spectacle. Une victoire des représentants locaux serait la cerise sur le gâteau. En 2013, les Pacers n’avaient pas tenu le choc face au Heat. Chris Denari, commentateur à la fois de l’équipe de basket et de l’événement automobile, n’a pas oublié.

« À l’époque, il y avait LeBron (James) sur le chemin, et je ne veux pas dire qu’on était juste content d’être là, mais LeBron n’est plus là. Aujourd’hui, on sent vraiment que la ville croit que les Pacers peuvent aller au bout, peut-être même tout gagner. Mais quoi qu’il arrive, on veut prendre du recul et vraiment profiter de ce que ce dimanche représente, parce que ce genre de moment n’arrive pas souvent », termine-t-il.