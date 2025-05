Les Knicks rappellent qu’ils voyagent très bien

Comme les Wolves, avant la rencontre de samedi soir, les Knicks sont menés 2-0, mais c’est après avoir perdu les deux premiers matches à domicile. En clair, les coéquipiers de Jalen Brunson sont dos au mur : ils sont dans l’obligation de gagner dimanche soir à Indianapolis. Une perspective qui ne les effraie pas.

« Toute l’année, nous avons bien joué à l’extérieur », a rappelé Josh Hart après la défaite des Knicks dans le Game 2. « On a bien joué à l’extérieur pendant les playoffs. C’est un endroit difficile où jouer. Leur public est présent, il soutient son équipe. Mais on est une bonne équipe à l’extérieur. Ça nous donne toujours confiance. »

Les Knicks n’ont perdu qu’un match à l’extérieur

Les chiffres donnent raison à l’ailier à tout faire des Knicks. Ils ont terminé la saison avec un bilan positif loin de leurs bases (24v-17d), et en playoffs, ils ont gagné cinq matches sur six à l’extérieur, que ce soit à Detroit puis Boston. Le problème, c’est que les Pacers sont aussi bons à domicile qu’à l’extérieur…

En playoffs, ils affichent un bilan de 4 victoires pour 1 défaite auGainbridge Fieldhouse et en saison régulière, ils y avaient gagné 29 matches sur 40. « Leurs fans ont toujours été là, dans les bons comme les mauvais moments », souligne Brunson. « Ce sont des fans très connaisseurs. Ce que je veux leur dire, c’est que nous devons continuer à nous battre. Cela va se jouer jour après jour, match après match. On ne peut pas regarder trop loin, on ne peut penser à rien d’autre qu’au Game 3 pour l’instant. C’est mon état d’esprit. »