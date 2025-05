Beaucoup de Wolves dans ce Top 5 après cette victoire si écrasante, et on retiendra le toucher de Terrence Shannon Jr, pourtant bousculé sur son drive, et la bombe à neuf mètres de Julius Randle pour donner plus de 40 points d’avance au début du 4e quart-temps.

Mais la star de ce Top 5, c’est Anthony Edwards avec un premier move « jordanesque » où il enrhume toute la défense, avant de finir sous le cercle, puis ce dunk facile en début de match pour donner le ton à la soirée.