Pour les arbitres, la transparence face au lobbying en playoffs

En playoffs, les coachs travaillent aussi les arbitres et on se souvient que Chris Finch et Steve Kerr avaient échangé les plaintes au début de la demi-finale de conférence entre les Wolves et les Warriors, les deux coachs promettant d’envoyer des vidéos à la ligue au sujet de Rudy Gobert et de Stephen Curry.

Mais comment fonctionne ce lobbying ? Interrogé par ESPN, Monty McCutchen, vice-président en charge de la formation des arbitres, assure qu’il est géré avec transparence. Pour éviter justement qu’il ne prenne trop de place.

« Chaque email, chaque élément qui nous est transmis en playoffs est envoyé à l’autre équipe en disant : ‘Conformément à nos protocoles sur la transparence, voici ce qui a été demandé. Nous reviendrons vers vous avec une réponse’. Ainsi, nous ne permettons pas à une équipe de faire du lobbying dans le dos d’une autre. »

Pour Monty McCutchen, les équipes tentent d’influencer les arbitres de différentes façons, et c’est justement son rôle de les protéger. D’ailleurs, il ne transmet pas les plaintes aux arbitres qui officient lors du prochain match.

Beaucoup plus de fautes sifflées en playoffs

« Chaque équipe est différente dans sa façon de procéder. Et nous ne pouvons pas avoir ce déséquilibre à ce moment de l’année. Je suis très strict à ce sujet, car je crois en l’équité. C’est la valeur fondamentale de la compétition. Nous n’appuyons pas sur la balance comme ça. Nous avons des normes auxquelles nous soumettons les arbitres de la NBA. Et s’ils ne respectent pas ces normes, ils doivent rendre des comptes. Mais je n’appelle pas les groupes d’arbitres en amont des matchs. C’est tout à fait contraire à l’éthique. Mon travail consiste à éduquer, à améliorer. Nous pouvons avoir des discussions entre les tours, avant que les séries ne débutent, si nécessaire, mais je n’interviens pas au milieu de la série. Même si les équipes ne me croient pas toujours. »

Quant à savoir si l’arbitrage change drastiquement entre la saison régulière et les playoffs, Monty McCutchen répond par la négative, assurant que c’est surtout l’intensité qui évolue, et qui change la perception.

« Il ne fait aucun doute que les playoffs sont plus intenses et je pense que nous voyons l’intensité et l’impact physique comme des synonymes, alors qu’il y a une nuance entre les deux. Il est certain que l’intensité peut créer de l’impact physique, et je ne le nierais pas, mais je pense que c’est surtout l’intensité des playoffs qui est très différente de celle de la saison régulière » conclut-il, alors qu’avec la hausse de l’utilisation du 3-points, le nombre de fautes sifflées en saison régulière est à son plus bas historique… mais que ça remonte justement en playoffs.