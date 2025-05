NEW

Leïla Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün avec les Bleues à l’EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 – Si Gabby Williams, Dominique Malonga, Carla Leite et Marine Johannès ont fait l’impasse, Leïla Lacan, Marième Badiane et Janelle Salaün disputeront l’EuroBasket 2025.