Bogdan Bogdanovic imagine rejouer en Europe un jour

Arrivé « sur le tard » en NBA, Bogdan Bogdanovic entamera l’an prochain sa 9e saison dans la Grande Ligue. Mais l’ancien joueur de Fenerbahce et du Partizan ne cache pas son envie de revenir aux sources, en Europe.

« J’avais cet objectif en partant (pour la NBA), mais je verrai comment évoluera ma santé plus tard dans ma carrière. Je veux revenir, bien sûr, mais je dois rester en bonne santé », vise le Serbe, cité par Basketnews, en amont du Final Four de l’EuroLeague à Abou Dhabi.

Le facteur santé est important chez le joueur de 32 ans. Cette saison, il a encore fait face à une série de pépins physiques qui l’ont contraint à ne disputer que 54 rencontres. Depuis le début de sa carrière américaine, le shooteur participe à une soixantaine de rencontres en moyenne par exercice.

Sa famille lui manque

À voir donc ce que les prochaines saisons lui réservent sur le plan physique. Une chose est sûre, l’Europe lui manque, et pas seulement sur le plan basket.

« Oui, ça me manque, bien sûr. Ça me manque parce que je suis plus proche de mes amis et de ma famille. C’est ce qui me manque le plus. La compétition aussi, mais honnêtement, les amis et la famille avant tout », lâche-t-il.

Pour l’heure, son avenir s’écrit à Los Angeles, aux Clippers, avec lesquels il dispose d’une autre année de contrat à 16 millions de dollars. Et ceci après une acclimatation parfois mitigée, après son arrivée des Hawks, et terminée sur une campagne de playoffs pauvre (6 points à 36% aux tirs).

Pour mémoire, Bogdan Bogdanovic a joué pour le Partizan de 2010 à 2014, puis a rejoint Fenerbahce, où il est resté jusqu’en 2017, avant de faire le saut en NBA, chez les Kings, à l’âge de 25 ans, après avoir drafté en 2014 (27e choix) par les Suns. Vainqueur de l’EuroLeague en 2017, il a été nommé parmi les 25 meilleurs joueurs de la compétition au XXIe siècle.