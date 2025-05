Un nouveau coloris pour la Nike Zoom GT Cut 3 Turbo

Conçue pour les joueurs vifs, recherchant vitesse, maintien et adhérence, la Nike GT Cut 3 est de retour sur le devant de la scène avec cette nouvelle déclinaison « Turbo », offrant un design plus épuré, dans un style futuriste.

Après le premier coloris « Black Label » de la Nike GT Cut 3 « Turbo », voici donc son pendant « White/Metallic Silver » en blanc et gris. La tige en maille technique blanche est ici assortie d’accents métalliques argentés sur un « Swoosh » aux contours noirs. La semelle intermédiaire est toujours composée de mousse ZoomX sur toute la longueur, avec une plaque en fibre de carbone pour renforcer la stabilité lors des changements de direction rapides.

La Nike Zoom GT Cut 3 Turbo “White/Metallic Silver” est annoncée pour le 3 juin aux Etats-Unis au prix de 200 dollars.

Notre verdict de la Nike Zoom GT Cut 3

Destinées aux attaquants les plus virevoltants, les deux précédentes versions de la Nike GT Cut ont vu leur côte monter en flèche devant la GT Run et la GT Jump. La Nike GT Cut 3 a su conserver cet héritage en restant sur ses qualités, en terme de dynamisme et de réactivité tout en parvenant à innover positivement avec cette mousse « Zoom X » du plus bel effet.

Le compromis entre la légèreté des matériaux et leur faible durabilité, notamment au niveau du col, est en revanche à revoir. La coupe de la languette sera également à laisser à l’appréciation de chacun. Pour le reste, le modèle est une réussite, offrant un résultat optimal au niveau du confort, du dynamisme du rebond, de la qualité et de la sécurité des appuis ainsi que du maintien.

La Nike GT Cut 3 préserve ainsi sa cote parmi les meilleures chaussures du marché pour les profils de joueurs extérieurs plutôt dynamiques.