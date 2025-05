Les Wolves doivent opérer une mise à jour

Après une équipe de Los Angeles remaniée en cours de saison, avec l’arrivée de Luka Doncic, et une formation de Golden State privée de Stephen Curry après seulement un match, les Wolves doivent gravir la plus grosse montagne de l’Ouest. Le Thunder possède le (désormais officiel) MVP et la meilleure défense de la ligue. C’est une autre dimension qu’il faut appréhender.

Le premier match, perdu, a donc permis d’entrer dans le grand bain et de comprendre les subtilités et les singularités que représente le Thunder.

« On savait que ce serait différent », confirme Mike Conley. « Ce sera plus mental qu’autre chose. On en a vu des grosses batailles pendant ces playoffs mais là, il s’agit de duels, de combinaisons, de regarder le score et se demander si, après avoir encaissé un 6-0, on peut calmer les choses. Est-ce qu’on peut éviter de se précipiter et de shooter rapidement à 3-pts ? On doit vraiment être concentré là-dessus, surtout contre OKC. Ils se nourrissent des mauvais shoots, pour jouer en transition, pour se lancer et réveiller le public. »

Une défense difficile à lire

Le souci, Anthony Edwards le constate, c’est que chaque décision devient une montagne. Ne pas se tromper pour ne pas donner des munitions, c’est déjà parfois ardu, mais contre une défense aussi étouffante, c’est un vrai défi.

« C’est difficile à lire parce que c’était différent à chaque fois », expliquait l’arrière après le Game 1. « Parfois ils sont très présents dans les intervalles, parfois ils trappent sur les écrans, parfois non, parfois ils courent et sautent partout. Ça me rappelle les défenses en AAU : courir, sauter, voler partout. C’était bien d’expérimenter ça dès le Game 1, on sera prêts pour le deuxième. »

Le Game 2 doit ainsi servir de mise à jour, comme après la défaite initiale face aux Warriors. Qui fut certes bien facilitée par le forfait de Stephen Curry.

« On a prouvé qu’on en était capable mais on doit le faire », conclut Julius Randle sur le rebond à venir. « On ne peut pas se dire que, comme on l’a fait la série précédente, on va le refaire. C’est une grande équipe en face. »