La troisième vague de joueurs internationaux a mis la main sur les votes du MVP

L’infographie publiée par Kirk Goldsberry vaut mille mots. Certes, Hakeem Olajuwon (nigérian naturalisé américain) puis Steve Nash et Dirk Nowitzki avaient mis fin à l’hégémonie américaine sur le trophée de MVP dans les années 90 et 2000.

Mais jusqu’à la fin de la dernière décennie, les joueurs US régnaient globalement en maître sur le trophée.

Sauf que depuis 2019, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Joel Embiid (camerounais naturalisé américain) puis désormais Shai Gilgeous-Alexander se sont succédé au palmarès.

Et ce n’est pas seulement le vainqueur. Les joueurs internationaux trustent le podium et il faut attendre la quatrième place pour voir le premier joueur des Etats-Unis, Jayson Tatum. Certes, derrière, il n’y a que des Américains mais les joueurs du Reste du monde cumulent 83.4% des points possibles pour le trophée « Michael Jordan » !

Si on représente le pourcentage des points pour le MVP obtenus par les joueurs US par rapport au pourcentage des points obtenus par les joueurs des autres pays, on voit bien la prise de pouvoir de ces derniers.

C’est la troisième vague internationale, emmenée par Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic ou encore Domantas Sabonis. La deuxième vague, au milieu des années 2000, était évidemment portée par Dirk Nowitzki et Steve Nash, et Tony Parker à un degré moindre. Quant à la première vague, c’était simplement Hakeem Olajuwon, phénomène alors esseulé.

Reste désormais à voir jusqu’à quel point cette troisième vague va se poursuivre, et quand les Etats-Unis parviendront à replacer un de leur joueur au sommet de la hiérarchie de la Grande Ligue…