Premier double-double pour Paige Bueckers, mais troisième défaite de suite pour les Wings

Paige Bueckers et les Dallas Wings retrouvaient le Minnesota Lynx de Napheesa Collier face auxquelles elles s’étaient déjà inclinées lors du premier match de la saison.

Mais contrairement à la rencontre d’ouverture où les joueuses de Chris Koclanes avaient été distancées après la mi-temps, Dallas s’est accroché du début à la fin, avant de céder dans les derniers instants et de s’incliner 85-81.

Si défaite, il y a eu, les Wings ont montré un meilleur visage à l’image des premières minutes de la partie où les Texanes menaient 15 à 5 grâce notamment à deux tirs à 3-points d’Arike Ogunbowale.

« C’était un meilleur match », constate l’arrière de Dallas. « Bien sûr que nous voulions gagner, mais on progresse. Il nous reste 41 matchs à jouer et on va continuer de s’améliorer. »

Après deux sorties compliquées, Arike Ogunbowale a inscrit 21 points à 8/20 au tir avec cinq tirs à 3-points dont un dernier en fin de rencontre pour ramener Dallas à deux points, mais ce fut insuffisant pour s’imposer.

« Je suis fier de nos efforts et de la manière dont nous avons répondu », souligne l’entraîneur Chris Koclanes. « J’essaie de voir comment je peux faire pour que mes joueuses se sentent plus à l’aise, mais on avance bien. »

De bonnes lectures mais de la maladresse

De son côté, Paige Bueckers retrouvait son Minnesota natal et elle en a profité pour réaliser son premier double-double en carrière avec 12 points (3/11 au tir dont 2/5 derrière la ligne à 3-points) et 10 passes décisives.

« J’essaye d’avoir un peu plus la balle en main et de créer davantage, que ce soit pour moi ou pour mes coéquipières« , analyse le premier choix de la dernière Draft. « Je vois comment les défenses réagissent et souvent nous faisons de bonnes actions collectives. »

Malgré ce premier double-double, l’ancienne de Uconn a été maladroite et il a fallu attendre la fin du deuxième quart-temps pour la voir inscrire un panier après quatre premières tentatives infructueuses.

« Que je marque ou que je rate, j’essaie toujours de me concentrer sur le prochain tir pour aider l’équipe à gagner« , explique la meneuse de Dallas. « Je veux toujours peser sur le jeu peu importe la manière. »

Prochain rendez-vous pour les Dallas Wings prévu ce samedi, avec un déplacement à Atlanta.

