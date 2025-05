Les Valkyries de Janelle Salaün et Carla Leite remportent le premier match de leur histoire

Pour leur deuxième rencontre en WNBA, les Golden State Valkyries accueillaient les Washington Mystics, qui avaient remporté leurs deux premiers matchs. Et à l’entre-deux, changement dans le cinq majeur de Golden State puisque Janelle Salaün, arrivée en Californie il y a seulement quelques jours, est titulaire.

En première période, Mystics et Valkyries se rendent coup pour coup, mais c’est Golden State qui est en tête à la pause grâce à un tir au buzzer du milieu de terrain de Veronica Burton (31-30).

En seconde période, aucune des deux équipes ne parvient à faire la différence, ce qui nous amène dans un money-time très serré où le score est à égalité à 63 partout après un « layup » de la Française Carla Leite (10 points et 3 passes) alors qu’il ne reste qu’un peu plus de deux minutes à jouer.

Une fin de match haletante.

Si les Valkyries se sont trouées à 3-points lors de leur premier match face aux Sparks avec seulement 25.7% de réussite (9/35), la mire s’est réglée au meilleur des moments pour les joueuses de Natalie Nakase. Pour commencer, Veronica Burton inscrit un tir à 3-points pour donner l’avantage à Golden State (66-65). Brandin Podziemski, présent au bord du parquet, exulte tandis que, sur la possession suivante, Sonia Citron ne parvient pas à remettre Washington devant, ce qui permet aux Valkyries d’avoir une balle pour obtenir deux possessions d’avance.

Temi Fagbenle trouve Kayla Thornton qui met un tir à 3-points et qui subit en plus une faute de Kiki Iriafen. Sur la ligne, la joueuse des Valkyries ne tremble pas et donne cinq points d’avance à son équipe (70-65).

Pour enterrer définitivement les espoirs de Washington, Veronica Burton remet un tir à 3-points et les Valkyries s’imposent 76 à 74 pour remporter leur premier match dans la Grande Ligue féminine.

L’ancienne du Sun boucle cette soirée avec 22 points et 9 rebonds, des records en carrière dans les deux catégories statistiques, mais surtout un coup de chaud dans le dernier acte avec 14 points inscrits. Pour sa première, Janelle Salaün finit avec 10 points et 4 rebonds dont une dernière prise décisive en fin de rencontre. Prochain arrêt pour Golden State, un déplacement à Los Angeles pour défier les Sparks de Kelsey Plum contres lesquelles elles avaient perdu lors du premier match de la saison.

Côté Mystics, les 30 points de Brittney Sykes et le deuxième double-double en carrière de Kiki Iriafen (10 points et 12 rebonds) n’ont pas permis à Washington d’enchaîner une troisième victoire consécutive.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.