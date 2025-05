Shai Gilgeous-Alexander a offert une Rolex à tous ses coéquipiers

« Vous êtes vraiment comme des frères. Sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Je veux que vous sachiez que ce trophée est aussi le vôtre », remercie Shai Gilgeous-Alexander en visant ses coéquipiers, présents lors de la remise de son trophée de MVP.

Le Canadien ne s’est pas contenté de ces remerciements oraux : il a offert une montre Rolex – dont la fourchette de prix peut varier de plusieurs milliers de dollars jusqu’à 40 000 dollars – à l’ensemble de ses partenaires de jeu ! Le successeur de Kevin Durant et Russell Westbrook, parmi les représentants du Thunder sacrés, avait ce geste en tête depuis un moment.

SGA bought Rolexes for his entire team (h/t @overtime ) pic.twitter.com/rhH3sUGIYD — NBACentral (@TheDunkCentral) May 21, 2025

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, « SGA » se souvient d’une discussion l’an dernier. « On était dans le bus à faire les idiots comme d’habitude, et je ne me souviens plus qui a dit ça… (Jalen Williams lui souffle) En fait, bien sûr que c’était J-Will (Jaylin Williams). Il a dit : ‘2, qu’est-ce que tu vas nous offrir quand tu gagneras le MVP ?’ C’est une question un peu dingue », qualifie Shai Gilgeous-Alexander.

« Qui n’aime pas les montres ? »

C’est là que l’idée des montres est venue en tête. « Beaucoup de gars dans l’équipe aiment les montres. Qui n’aime pas les montres ? », se demande-t-il, avant de poursuivre : « Et puis j’ai dit d’accord, ce qui était un peu bête de ma part. Mais à mesure que je me rapprochais de l’objectif, je me suis dit : ‘Attends une seconde, je dois vraiment faire ce que j’ai dit que j’allais faire.’ Alors je l’ai fait. »

Objectif atteint et promesse tenue donc « SGA » qui imite ainsi… Nikola Jokic, son dauphin dans la course au trophée individuel suprême. L’an passé, après la médaille de bronze remportée par la Serbie aux Jeux olympiques de Paris, le leader des Nuggets avait déboursé près de 400 000 dollars pour offrir une montre de luxe à chacun de ses coéquipiers. Un geste comparable à celui de Kobe Bryant, bien avant eux, en 2008 aux Lakers.

« Mais ça, ce n’est rien comparé à ce qu’ils sont pour moi. Je préférerais avoir le titre de MVP plutôt qu’une Rolex, n’importe quel jour de la semaine, et sans eux, je n’aurais pas ce trophée. Alors ça, c’est le minimum qu’ils méritent », justifie encore le MVP 2025.