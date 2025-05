Pour Brad Stevens, l’EuroBasket 2025 fera du bien à Kristaps Porzingis

Très affaibli durant les playoffs, suite à cette « infection virale non identifiée » dont il subit toujours les séquelles, Kristaps Porzingis a pourtant confirmé son intention de disputer l’EuroBasket 2025.

Il faut dire qu’une partie de la phase de poules, et surtout la phase finale de la compétition (disputée du 27 août au 14 septembre 2025) se tiendra à Riga, en Lettonie, et qu’il s’agit donc d’une occasion en or pour « KP » de représenter son pays, alors qu’il n’a finalement participé qu’à l’Euro 2017 (5e place) avec les séniors.

Brad Stevens a également confirmé que Kristaps Porzingis était attendu par sa sélection cet été, le président des opérations basket des Celtics assurant même que la compétition européenne ferait du bien à son intérieur.

« En plein milieu d’une série éliminatoire où vous jouez tous les deux jours, ce n’est pas une situation idéale pour récupérer, surtout avec les voyages et tout le reste, notamment l’intensité physique qui s’exerce sur le corps des gars », a-t-il expliqué, confiant que « KP » était victime d’un syndrome post-infectieux. « Les deux prochaines semaines lui feront du bien. Il va jouer pour la Lettonie et je pense que c’est une bonne chose. Je pense que c’est une bonne chose de participer à l’Eurobasket, et je suis sûr que tout sera rentré dans l’ordre d’ici là ».

Qu’est-ce qu’un syndrome post-infectieux ? C’est, comme dans le cas du « Covid long » par exemple, l’ensemble des symptômes qui peuvent apparaitre et traîner après une infection virale. Dans le désordre : brouillard cérébral, trouble attentionnels, mnésiques, irritabilité, fatigue, état fébrile, sueurs, arthralgies, myalgies…

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.8 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 ☆ NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.2 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.3 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.6 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.6 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.6 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 1.9 20.1 2024-25 BOS 42 29 48.3 41.2 80.9 1.6 5.1 6.8 2.1 2.8 0.7 1.3 1.5 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.