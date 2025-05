Des audiences encore plus hautes avec le second tour des playoffs

C’est l’équivalent de l’ensemble de la population en Croatie. Selon le spécialiste des audiences Sports Media Watch, les matchs de playoffs attirent en moyenne 3,85 millions de téléspectateurs sur ABC, ESPN, ESPNU, TNT et NBA TV alors que s’ouvrent les finales de conférence, soit une hausse de 2% par rapport à l’an dernier.

Et soit la deuxième meilleure moyenne depuis 2014, confirmant ainsi les tendances constatées plus tôt. Les playoffs de 2023, qui avaient établi plusieurs records d’audience lors des deux premiers tours, conservent la première place.

Selon Nielsen, les audiences de phases finales sur les seules chaînes ESPN (ESPN et ABC) sont en hausse de 12% par rapport à l’année dernière. Le deuxième tour des playoffs a rassemblé en moyenne 4,91 millions de curieux, soit une hausse de 1% par rapport à l’année précédente.

Cette phase des playoffs s’est terminée dimanche avec le Game 7 entre Nuggets et Thunder qui a attiré 6,34 millions de personnes sur ABC (avec une envolée à 7,63 millions), une baisse de 2% par rapport au Pacers-Knicks de l’an dernier (6,45 millions). L’autre Game 7 de l’an dernier, entre Wolves et Nuggets, avait fait encore plus fort avec 8,41 millions de téléspectateurs sur TNT.

La rencontre la plus regardée des playoffs reste le Game 4 entre Lakers et Wolves au premier tour, avec 7,35 millions de fans, soit un peu moins que le match le plus regardé de toute la saison, entre Lakers-Warriors le jour de Noël, qui a rassemblé 7,91 millions de téléspectateurs.