« Je m’excuse auprès des fans », lâchait Tom Gores en décembre 2023 alors que ses Pistons sombraient dans les abysses avec une série de 28 revers de suite. « Il y a urgence. C’est à nous de créer l’urgence », réclamait alors le propriétaire de la franchise dont le discours, seulement un an et demi plus tard, a bien évolué.

Dans une lettre, où il s’adresse à nouveau directement aux fans, Tom Gores dit tout le bien qu’il pense de la formation actuelle, qui a effectué un revirement spectaculaire, en passant de 14 petites victoires à 44 cette année, s’offrant même le luxe d’une belle bataille au premier tour des playoffs face aux Knicks. Soit, comme il le dit aussi, « l’un des retournements de situation les plus impressionnants de l’histoire de la NBA ».

« Notre équipe s’est battue avec acharnement, en y mettant tout son cœur. Elle s’est donnée à fond chaque soir, sur chaque possession. […] Cette équipe a su inspirer et enthousiasmer toute notre ville, et c’est ce qui rend cette fin si difficile et émotive. Nous ne voulions pas que l’aventure s’arrête, mais je suis convaincu que ce n’est que le début », écrit le dirigeant, autant satisfait des résultats que de la manière de faire.

Aller plus loin en playoffs

« Ce groupe ne s’est fixé aucune limite. Il a fait fi des voix extérieures et s’est présenté chaque jour avec le sentiment d’une urgence constante. Il a fait preuve de discipline et chacun a su se tenir responsable, individuellement comme collectivement. C’est ce qui a préparé le terrain pour notre succès », analyse-t-il encore avant de saluer le travail de son président, Trajan Langdon, et du coach J.B. Bickerstaff.

En ayant retrouvé des fondations du fameux « Pistons basketball », la franchise du Michigan peut voir la suite avec enthousiasme. « Avec le retour de tous nos moyens l’an prochain et une expérience précieuse acquise, l’objectif sera d’aller plus loin en playoffs », vise Tom Gores qui remet cette notion d’urgence au centre de son discours.

« Je vous promets que notre sens de l’urgence ne faiblira pas. Nos joueurs et notre staff technique restent pleinement concentrés sur l’objectif de poursuivre cette dynamique positive. Trajan et son équipe agiront avec détermination pour renforcer notre effectif. Et je continuerai à faire en sorte que cette organisation dispose de toutes les ressources nécessaires pour réussir », promet-il pour finir.