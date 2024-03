Le propriétaire des Pistons présente ses excuses aux fans et promet du changement

Tom Gores a trouvé ces chants « ridicule(s) ». Au cours de la rencontre perdue face au Jazz, des fans des Pistons ont réclamé la vente de la franchise. Un moyen pour eux d’exprimer leur colère alors que la formation du Michigan se rapproche dangereusement d’un record négatif absolu avec 25 défaites de rang.

« Je comprends que les fans soient en colère, mais c’est ridicule », balaye le propriétaire de la franchise, dans une longue interview chez The Athletic, dans laquelle il met en avant l’activisme des Pistons auprès de la population locale, la fameuse « communauté ». Mais le dirigeant est bien conscient que ce qu’il se passe sur le terrain prime sur le reste.

Tom Gores était « très optimiste » au démarrage de cette saison régulière. Et il avait de quoi l’être avec le recrutement en or de Monty Williams et la maturité attendue de Cade Cunningham et des autres jeunes de l’équipe. Il avait le « play-in », voire les playoffs en tête. Mais le train a très vite déraillé.

De la flexibilité contractuelle

Dès lors, des changements s’imposent. « On a besoin de changement », formule le dirigeant, qui se félicite au moins de disposer de la plus grande flexibilité qu’il ait connu sur le plan financier, en ayant fait « le ménage dans les contrats des joueurs ces deux dernières années ». Ce qui, selon lui, reste un gage de « très bel avenir » pour l’équipe.

Les changements attendus se feront à plusieurs niveaux. Sur le parquet d’abord, avec les joueurs en place. « Monty (Williams) et moi sommes en train de parler des rotations. Je n’ai pas l’habitude de le faire. Monty est tellement bon, et sait ce qu’il fait, qu’il est prêt à en parler », rapporte le propriétaire en renouvelant sa confiance placée en son coach, ainsi qu’en son GM, Troy Weaver. Des ajouts au sein du staff des Pistons pourraient être effectués, mais ce duo va rester en place.

En matière de responsabilités, il place son GM et lui-même en première ligne. « On a sous-estimé quelque chose. On a sept ou huit joueurs de 22 ans ou moins. C’est la composition de notre équipe. Peut-être qu’on a besoin de plus de vétérans. Ce n’est pas à Monty d’assumer cette responsabilité. Monty est là depuis une vingtaine de matchs. On pourrait dire, ‘Hey, peut-être qu’il aurait pu faire telle ou telle rotation’, et cela aurait permis d’obtenir quelques victoires de plus », imagine le propriétaire.

Redresser le navire

Celui-ci considère que ces changements doivent avoir lieu « dans un avenir proche. Il y a urgence. Cela ne se passe pas bien. Je m’excuse auprès des fans. C’est à nous de créer l’urgence. Je ne pense pas qu’il y ait de calendrier à respecter, si ce n’est qu’on doit, dès que possible, trouver le moyen de redresser le navire. Le navire ne coule pas, mais on doit le redresser. On doit être suffisamment honnêtes avec nous-mêmes et ne pas nous enfermer dans une stratégie. Les pires dirigeants ne savent pas s’adapter. »

Le patron des Pistons ne donnera aucun détail sur ces évolutions envisagées. Mais on comprend que des transferts devraient avoir lieu dans les semaines à venir. Même si l’optique est de continuer à penser au développement des jeunes en place.

« Dans une perspective plus large, on doit s’assurer que nos jeunes joueurs, le noyau de l’avenir, grandissent et se sentent encouragés. Les fans… J’aimerais que les fans les soutiennent. Blâmez-moi (et) soutenez-les. Si ce noyau continue à se développer, on connaîtra le succès. On a la flexibilité nécessaire pour les entourer de ce dont ils ont besoin pour réussir. Ils doivent nous laisser faire. À ce stade, quelques victoires les aideront à prendre confiance en eux », affiche le dirigeant.

Pas question de tout rayer donc : « On doit faire en sorte de créer l’urgence et le changement, parce que nous ne sommes pas là où nous devrions être. Mais on doit s’assurer de ne pas ruiner le navire. »