Bientôt du mouvement à Detroit ?

Le bateau coule et il faut donc bien changer les pièces. C’est la conclusion des dirigeants de Detroit face aux très mauvais résultats des Pistons depuis le début de saison. Les joueurs de Monty Williams restent en effet sur 23 défaites d’affilée et le record de médiocrité (26 revers de suite) se rapproche dangereusement…

Face à ce naufrage, et maintenant que beaucoup de joueurs sont sur le marché, depuis le 15 décembre, les Pistons vont sans doute bouger d’ici la fin de la période des transferts en février, et encore durant la prochaine intersaison, nous annonce The Athletic.

Nos confrères n’ont pas d’informations concrètes à offrir, mais ils évoquent un intérêt pour OG Anunoby et Tobias Harris. Deux joueurs d’expérience, régulièrement dans les rumeurs de transfert. Le second sera d’ailleurs en fin de contrat en 2024 et le premier aussi potentiellement, s’il n’active pas sa « player option ».

De plus, Isaiah Stewart serait dans le viseur de plusieurs grosses écuries : Boston, Oklahoma City et Dallas.

Nul doute que l’intérieur n’est pas le seul joueur de Detroit qui pourrait intéresser d’autres équipes puisqu’on se souvient que, la saison passée, le nom de Bojan Bogdanovic avait continuellement circulé dans les rumeurs.