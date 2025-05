Caitlin Clark flambe encore, mais le Fever tombe à la dernière seconde

Un de chute pour l’Indiana Fever ! Après avoir roulé sur le Chicago Sky en ouverture de la saison (93-58), les coéquipières de Caitlin Clark ont manqué de peu ce qui aurait pu être le hold-up de cette première semaine face à Atlanta.

Concrètement, le Fever a couru après le score depuis les 30 premières secondes jusqu’à pratiquement la fin du match, bien embêté par une équipe du Dream qui a su s’appuyer sur ses qualités, entre l’impact de la paire Jones-Griner (19 et 21 points), l’expérience d’Allisha Gray (16 points, 6 passes décisives) et la détermination de Rhyne Howard (20 points), héroïne du match. L’écart a grimpé jusqu’à +14 après le 11-1 passé par Atlanta en fin de troisième quart-temps (57-71), jusqu’à ce qu’Indiana ne finisse par se réveiller.

Forcément, Caitlin Clark a été au cœur de ce retour express avec notamment deux paniers à 3-points qui ont redonné espoir à tout un groupe. L’arrière du Fever ne s’est pas arrêtée là, ajoutant un nouveau panier et deux passes décisives pour Kelsey Mitchell et Aliyah Boston, confirmant une fois de plus sa maîtrise du jeu sur « pick-and-roll ».

Le Fever manque la balle de match

Le « momentum » a bien failli changer de camp, lorsque Kelsey Mitchell a égalisé à 89-89 et qu’Aliyah Boston s’est retrouvée sur la ligne pour faire repasser le Fever devant au score, seulement pour la deuxième fois du match !

L’intérieure a alors réussi à renvoyer Brittney Griner sur le banc après sa sixième faute, mais a manqué une de ses deux tentatives. Indiana avait quand même repris la tête au score à 20 secondes de la fin (90-89), mais s’est exposée à la réponse du Dream et de Rhyne Howard en l’occurrence, qui a su aller chercher la faute de Kelsey Mitchell et surtout mettre ses deux lancers-francs (90-91).

C’est là que la marge de progression des joueuses d’Indiana s’est fait ressentir. La gestion de la dernière possession n’a pas vraiment été exceptionnelle, puisque Caitlin Clark n’a pas hérité du dernier tir, tandis que Natasha Howard a raté les deux ultimes tentatives du match. Puis l’équipe de Stephanie White n’a pas réussi à faire faute avec 3 secondes restantes à jouer après le rebond de Nia Coffey, scellant la victoire du Dream (91-90).

« C’est vraiment dur quand tu te retrouves avec un tel écart dans cette ligue. Je trouve que notre entame a été mauvaise et en début de deuxième mi-temps aussi. J’ai trouvé que nous étions un peu molles sur le terrain. On ne peut pas se mettre dans une situation pareille, alors qu’Atlanta a bien joué, et qu’elles ont bien utilisé leurs deux grandes. On ne les a pas suffisamment attaquées sur demi-terrain. Quand tu joues avec deux poste 5, il faut trouver des moyens d’exploiter ça un peu plus. Il faut les féliciter, je pense juste que nos entames ont été trop mauvaises. On va revoir la vidéo et se remettre au travail », a déclaré Caitlin Clark.

Une défaite qui va faire redescendre Indiana sur terre et qui promet une revanche âpre, du côté d’Atlanta cette fois, dès demain soir avant un nouveau gros test à domicile face au New York Liberty, champion en titre, ce samedi.

