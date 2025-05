Du ring WWE à la finale de conférence pour Tyrese Haliburton et Jalen Brunson

« La WWE a écrit un beau scénario. Il va y avoir pas mal de mecs qui vont essayer d’aller en WWE cet été ! », lâche Josh Hart avec un sourire en coin. L’entité du catch US n’imaginait peut-être pas que sa mise en scène serait encore d’actualité un an après le passage de Tyrese Haliburton et Jalen Brunson sur l’un de ses rings.

C’était fin juin dernier, quelques semaines après que le meneur de jeu des Pacers et les siens étaient venus faire leur loi au Madison Square Garden, lors du Game 7 du second tour des playoffs. La WWE l’avait approché pour le faire revenir dans l’antre des Knicks, dans le cadre de l’émission « Smackdown ».

Déjà en très bons termes avec la structure, dont l’une de ses figures majeures, Triple H, Tyrese Haliburton avait naturellement accepté de se produire : « J’ai reçu un appel disant qu’ils voulaient que je vienne au Garden. J’ai répondu : ‘Pfftt. Évidemment que je serai là.' »

« Donc on le fait vraiment ? »

Ce qu’il ne savait pas en revanche, c’était que Jalen Brunson, dont il s’est rapproché avec avec Team USA à la Coupe du monde 2023, avait également été convié.

« Je ne savais pas du tout que Jalen venait jusqu’à ce que j’arrive là-bas. J’ai appelé Jalen et je lui ai dit : ‘Tu viens ?’ Et il m’a répondu : ‘Ouais.’ Là, je me suis dit : ‘Ah, donc on le fait vraiment ?' »

Et c’est ainsi que les deux hommes sont montés sur le ring pour y faire le spectacle, aux côtés de Logan Paul et LA Knight, au cœur d’un Madison Square Garden acquis à la cause du joueur local. «

C’était une expérience très sympa pour nous deux, un truc à faire au moins une fois dans sa vie à cocher sur sa bucket list », résume Jalen Brunson, qui n’a évidemment pas été au contact physique de son homologue. Santé des joueurs oblige, les équipes et agents respectifs ne l’auraient pas autorisé.

« C’était clairement un rêve de longue date pour moi de faire quelque chose avec la WWE. Le faire là-bas, me faire huer et tout ce qui va avec, c’était vraiment sympa », qualifie aussi Tyrese Haliburton carrément intégré depuis… au jeu vidéo WWE 2K25. Un an après ce combat symbolique, les deux hommes se retrouvent sur la plus grande des scènes. Et cette fois, les coups seront permis.

« C’est plutôt cool que ça soit arrivé l’été dernier et qu’on en soit là maintenant. C’est une histoire assez sympa. Je suis à fond dans les scénarios qui se développent sur la durée et tout ce genre de trucs. Je suis sûr que ça alimente tous ceux qui pensent qu’il y a un script et que Triple H y est pour quelque chose. Ça m’amuse beaucoup », termine Tyrese Haliburton.