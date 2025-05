Jalen Brunson n’a pas oublié le Game 7 face aux Pacers de la saison passée

L’ambiance était détendue en conférence de presse du côté de New York, alors qu’on approche du Game 1 de la finale de conférence face aux Pacers. Jalen Brunson et Josh Hart avaient le sourire, les moments de rigolade ont été nombreux pendant les échanges avec les journalistes, alors que la tension est forte. En effet, rappelons-le, New York va disputer sa première finale de conférence depuis 2000.

« On l’a dit toute la saison : tout ne se résumait pas à battre les Celtics », confirme Josh Hart. « Car si on est trop concentré sur battre Boston ou tel adversaire, alors, quand ça se produit, on a la sensation d’être au sommet de la montagne, de ne plus savoir quoi faire ensuite. Pour nous, il ne s’agit pas de ça. »

Une « occasion manquée » en 2024

Surtout qu’en face, ce sont les Pacers qui se dressent encore devant les Knicks. Les deux équipes ont déjà disputé une série de playoffs la saison passée, en demi-finale de conférence, gagnée par les premiers (4-3). Pour rejoindre les Finals, il y a donc une revanche à prendre.

« Ce fut une dure série. Dans le Game 7, j’étais blessé, je ne pouvais pas jouer comme je le voulais. Je sais que j’ai tout donné », se souvient Josh Hart, qui ne voit pas totalement les choses ainsi, tant les cartes ont changé. « OG Anunoby était alors blessé. Julius Randle et Donte DiVincenzo ne sont plus là, Isaiah Hartenstein non plus. On a Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges. Les équipes sont différentes, le stade de la compétition aussi. Il ne s’agit pas de revanche ou autre, il s’agit d’une série de plus. »

Qu’en pense Jalen Brunson, qui s’était cassé la main gauche pendant ce Game 7 perdu au Madison Square Garden ? « Ça me dérange toujours mais, une fois que la saison commence, on pense au match d’après », répond le All-Star. « C’est clair que c’était une occasion manquée, en jouant ce Game 7 à domicile, peu importe qui était dans le groupe à ce moment-là. C’est évident que ça fait mal. »

Après cette déclaration, un journaliste, visiblement distrait, lui glisse ceci : « Vous dîtes que ça vous dérange encore, mais qu’est-ce qui vous dérange ? » Jalen Brunson lui répond « d’avoir perdu », avec un regard d’abord froid, avant de rigoler, avec la salle. Une nouvelle preuve que l’humeur était légère à New York.