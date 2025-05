Jalen Williams à l’amende pour un T-Shirt

Dorénavant, Jalen Williams devra faire attention à son look vestimentaire en conférence de presse. En effet, la NBA a indiqué lui avoir infligé une amende de 25 000 dollars, puisque « du langage grossier » était présent sur sa tenue.

En l’occurrence, dans la foulée du Game 7 remporté par le Thunder contre les Nuggets, synonyme de qualification en finale de conférence, l’ailier All-Star portait un tee-shirt où l’on pouvait y retrouver cette inscription : « F*** art, let’s dance ! ». Que l’on pourrait littéralement traduire par : « Merde à l’art, dansons ! »…

Très attachée à son image et celle de ceux qui l’incarnent, sur le terrain comme en dehors, la NBA a donc sévi et Jalen Williams, décisif dimanche après-midi avec ses 24 points, 7 passes et 5 rebonds, se consolera volontiers en affrontant les Timberwolves pour une place en finale.

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.