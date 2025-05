Nikola Jokic : « Les équipes qui gagnent sont celles avec la rotation la plus large »

Nikola Jokic ne veut pas se mêler des choix de ses dirigeants, mais le Serbe sait envoyer des messages.

Après l’élimination face au Thunder, le triple MVP a ainsi expliqué que la façon dont les Nuggets étaient construits, en misant quasiment tout sur leur cinq majeur, n’était simplement pas tenable…

« On a joué tellement longtemps d’une certaine façon, qu’il est difficile pour les gars de hausser leur niveau de jeu face aux meilleures équipes » explique-t-il sur les performances très fluctuantes de Peyton Watson, Julian Strawther et compagnie. « On ne peut pas demander à quelqu’un qui n’a pas joué plus de 20 ou 30 matchs de rentrer sur le terrain tout en espérant qu’il joue bien. Il semble vraiment que les équipes qui gagnent sont celles avec la rotation la plus large, avec le banc le plus profond : Indiana, Oklahoma City ou Minnesota ».

New York est l’exception de ce dernier carré, alors que la NBA connaîtra un septième champion en sept ans.

Pas de « et si, et si »…

Et alors que Josh Kroenke, le propriétaire, expliquait n’avoir « jamais été aussi fier de ses joueurs, hormis lors du titre » et que Jamal Murray assurait que ce groupe pouvait « absolument » remporter un nouveau titre, Nikola Jokic n’était clairement pas du même avis, avant d’aller boire « pas mal de bières » les prochains jours.

« On ne l’a pas fait donc il est clair qu’on ne peut pas le faire » répondait-il sur les chances de ce groupe de gagner le titre à nouveau. « Si on pouvait le faire, on gagnerait. Donc je ne sais pas. Je ne crois pas à ces histoires du genre : ‘et si, et si’. Nous avons eu l’opportunité, nous ne l’avons pas fait, donc nous ne pouvons pas le faire. »

Ça pourrait donc bouger dans les Rocheuses cet été, même si les variables d’ajustement ne sont pas nombreuses. La plus claire semble être Michael Porter Jr, frustré d’avoir si peu pesé dans cette série.