Hall Of Fame FIBA : Pau Gasol rend hommage à « son frère Kobe Bryant »

C’est à Bahreïn que la FIBA organisait samedi soit la cérémonie d’intronisation au Hall of Fame pour la promotion 2025. Parmi les sept joueurs et joueuses choisis pour entrer au Panthéon du basket international, le plus prestigieux était Pau Gasol, déjà intronisé au Hall Of Fame de Springfield en 2023.

L’occasion pour l’intérieur espagnol d’évoquer à nouveau les liens très forts qui l’unissaient à Kobe Bryant, décédé en 2020, et ancien ambassadeur de la Coupe du monde FIBA. « Aucun n’a été plus important que mon frère, Kobe. Notre lien allait bien au-delà. Il était unique. Il m’a poussé à tout donner sur le terrain chaque jour pour que nous devenions champions NBA » se souvient Gasol. « Je n’oublierai jamais la façon avec laquelle il m’a accueilli dans l’équipe. Nous avons construit quelque chose de spécial. Ce n’était pas facile : confiance, responsabilité, engagement sans faille et détermination pure. Il me manque, lui et Gigi, terriblement. »

Puis le grand-frère de Marc a rappelé son riche parcours en NBA : « La NBA m’a appris à évoluer. M’adapter, toujours trouver de nouvelles façons d’ajouter de la valeur à mon équipe. De Memphis à Los Angeles, en passant par Chicago, San Antonio et Milwaukee » poursuit-il. « J’ai vécu dans différents systèmes, villes et philosophies. Chaque étape m’a marqué. Et je chérirai toujours les relations que j’ai construites et l’impact que chacun de ces chapitres a eu sur ma vie. »

A la tête des « Golden Boys » espagnols

De son discours, on retiendra aussi ce passage sur ses débuts en sélection espagnole. « Parlons maintenant de la famille. Représenter l’Espagne a été l’un des plus grands honneurs de ma vie . Porter le maillot de l’équipe nationale n’a jamais été seulement une question de compétition. C’était une question d’identité, de fierté et de but. Je me souviens de la première fois où j’ai reçu une lettre physique m’invitant à rejoindre l’équipe des moins de 17 ans pour participer à un match de qualification pour le Championnat d’Europe en Slovénie. Nous avons été sélectionnés, nous nous sommes qualifiés et cela nous a permis de remporter le Championnat d’Europe des moins de 18 ans en Bulgarie et la Coupe du monde des moins de 19 ans au Portugal. Ils nous appelaient les Golden Boys. »

Aux côtés de Gasol, la FIBA a distingué Alphonse Bilé (Côte d’Ivoire), Andrew Bogut (Australie), Leonor Borrell (Cuba), Pau Gasol (Espagne), Ticha Penicheiro (Portugal), Ratko Radovanovic (Serbie) et Dawn Staley (Etats-Unis). Du côté des entranîneurs, la FIBA a distingué Mike Krzyzewski, mythique entraîneur de Duke, mais aussi de Team USA de 2005 à 2016 avec trois titres olympiques à la clé.