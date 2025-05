Un premier match cauchemar pour Gabby Williams et Dominique Malonga

Les temps ont changé en WNBA et c’est donc sans Jewell Loyd ni Diana Taurasi que le Seattle Storm et le Phoenix Mercury s’affrontaient, pour leur premier match de la nouvelle saison de la Grande Ligue féminine.

Les deux franchises ouvrent ainsi un nouveau chapitre de leur histoire, et c’est Phoenix qui le fait avec le sourire.

Car Satou Sabally (27 points, 6 rebonds) a impressionné pour sa première sous ses nouvelles couleurs, Alyssa Thomas (20 points, 7 rebonds, 6 passes) étant fidèle à elle-même pour mettre en place le jeu de son équipe.

Pourtant, même sans le troisième membre de son « Big Three », Kahleah Copper, sur la touche pour les premières semaines de la saison régulière, le Mercury a tranquillement profité des problèmes offensifs adverses (81-59).

Car sans Jewell Loyd, qui a forcé son départ vers Las Vegas, le Storm a eu toutes les peines du monde à inscrire des paniers, Skylar Diggins (21 points) et Nneka Ogwumike (12 points, 7 rebonds) se trouvant bien seules pour alimenter la marque. Gabby Williams et Ezi Magbegor ont ainsi cumulé un affreux 2/18 au tir, la Française « donnant le ton » avec un 3-points dans le corner qui n’a touché que l’arête de la planche…

Dominique Malonga a de son côté dû se contenter de 10 minutes de jeu, pour 2 points. Le seul point positif pour Seattle, c’est que la défense était tout de même active, mais l’attaque va devoir sérieusement hausser le ton.

