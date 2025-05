Entre repos et entraînement, les Pacers s’organisent

Si c’est la deuxième fois de suite qu’Indiana arrive en finale de conférence, le parcours est bien différent. La saison dernière, les hommes de Rick Carlisle avaient eu besoin de sept matchs pour vaincre les Knicks au deuxième tour et n’avaient eu qu’une seule journée de repos avant de défier les Celtics en finale de conférence.

Victorieux des Cavaliers en cinq matchs, les Pacers ont cette fois droit à plus d’une semaine sans jouer avant d’affronter les Knicks pour tenter d’accéder aux Finales NBA. Un temps sans compétition qui peut sembler long à cette période de l’année et qui contraint Rick Carlisle à mettre en place un planning bien précis.

« On mélange repos et travail. Dimanche sera un jour « off » puis nous nous entraînerons lundi et mardi avant de partir pour New York », détaille l’entraîneur des Pacers. « En gagnant mardi, nous savions que nous aurions un peu de temps devant nous. J’en ai parlé avec mon staff et mes joueurs et ce programme semble être le meilleur. »

Travailler le rebond

Les Pacers cherchent donc à créer un équilibre entre travail et temps de récupération. La franchise d’Indianapolis a déjà joué 92 matchs cette saison et le staff cherche donc à reposer l’effectif pour éviter une blessure durant les prochaines rencontres. À ce stade de la saison, la santé est en effet un facteur primordial.

« Mercredi dernier était un jour « off » et jeudi, nous avons eu ce qu’on appelle un ‘jour pro’, c’est-à-dire que tous les joueurs sont venus pour recevoir des soins et des traitements », détaille encore Rick Carlisle.

Sur les sessions d’entraînement, le but pour Rick Carlisle est de corriger les éléments qui ont fait défaut aux Pacers. Sur la série face à Cleveland, ils ont été largement dominés au rebond (45.8 prises pour 100 possessions en faveur des Cavaliers contre 41.6 pour Indiana).

L’objectif est de profiter de ces quelques jours pour travailler certaines choses, afin de ne pas perdre cette bataille face à New York, comme l’explique notamment Tyrese Haliburton. « Cleveland a été meilleur que nous sur trois matchs et on sait que les Knicks prennent également beaucoup de rebonds. On cherche à savoir comment on peut affronter leur verticalité pour en prendre plus qu’eux. Néanmoins, cette série va reposer sur l’équipe qui fera le plus de stops défensifs et on s’est beaucoup améliorés dans ce domaine par rapport à la saison dernière. »