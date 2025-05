L’étincelle McBride

Même si le cinq des Knicks a été hyper-productif dans la victoire face aux Celtics en cumulant 99 des 119 points marqués, un remplaçant s’est illustré, et il s’agit de Miles McBride.

Doublure habituelle de Jalen Brunson, « Deuce » s’est mis en valeur dans le deuxième quart-temps avec un contre énorme sur Derrick White, converti de l’autre côté du terrain par Josh Hart. Puis, c’est lui, à une seconde de la sirène qui a planté un 3-points pour donner 27 points d’avance à la mi-temps.

À l’arrivée, Miles McBride apporte 10 points à 4 sur 7 aux tirs et Tom Thibodeau l’a laissé 32 minutes sur le terrain ! Pourquoi ? Parce qu’il a été une peste sur Derrick White, qui venait de planter 34 points dans le Game 5.

« Il n’est pas adroit à chaque match, et c’est pareil pour tout le monde » le défend le coach des Knicks. « Il continue à jouer, à croire en son jeu et le travail qu’il accomplit. En défense, sa pression sur le ballon a été incroyable. Il joue vite et on peut s’appuyer sur lui pour courir, et être un catalyseur. C’est pour ça qu’il est là. Il défend tout-terrain, il shoote quand il est démarqué… Et quand il défend bien, il crée du jeu pour les autres. »

Et lorsqu’on demande à Miles McBride s’il se souvient de la dernière fois que les Knicks avaient atteint la finale de conférence, il répond : « Je ne sais même pas si j’étais né !« . Vérification faite, il était dans le ventre de sa maman…