Jonas Valanciunas vraiment pas fan du « load management »

Les joueurs NBA sont-ils devenus « soft » ? Jonas Valanciunas aurait tendance à répondre que oui ! Interrogé par Basketnews, le pivot lituanien a donné son point de vue sur les principaux changements survenus en NBA au cours de ses treize ans de carrière, dont le « load management », qui consiste à économiser les joueurs au cours de la saison pour essayer de les ménager et de leur éviter de grosses blessures.

La pratique, maîtrisée avec succès par Gregg Popovich, s’est démocratisée au cours des dix dernières années, à tel point que la NBA a dû la réglementer pour faire en sorte que les stars NBA soient sur le terrain le plus souvent possible. Même si les corps des superstars ont encore été soumis à rude épreuve cette saison, comme l’a illustré cette semaine la rupture du tendon d’Achille de Jayson Tatum, Jonas Valanciunas met en avant le plan mental.

« Le rythme du jeu est plus rapide, les joueurs sont plus athlétiques, mais je ne suis pas sûr qu’ils soient plus costauds pour autant. À l’époque, il y avait plus de grands qui se bagarraient dans la raquette, et pas autant de pivots capables de shooter à 3-points et à driver depuis le périmètre », a-t-il rappelé. « Il y a aussi la façon dont tu prends soin de ton corps, ce que tu mets dedans, comment tu récupères en dehors du terrain. Et parfois, il t’en faut juste dans le pantalon. Il faut savoir jouer malgré la douleur ».

Apprendre à jouer malgré la douleur

Arrivé aux Raptors comme un intérieur plutôt frêle pour la NBA à ses débuts, le Lituanien s’est rapproché du rôle de pivot « à l’ancienne » en gagnant en muscles au fil des années. Sur le plan mental en revanche, il est resté le même : hors de question de manquer un match pour quelconque raison de confort.

« Ce n’est pas comme ça que j’ai été élevé. C’est sûr que certains gars pensent différemment, et ça me va. Mais voilà la façon dont je vois les choses : c’est ton job de jouer des matchs. C’est ce pour quoi tu es payé. Tu devrais seulement te reposer quand vraiment tu n’es pas en mesure de jouer », a-t-il ajouté. « Si je ne me sens pas bien, que mon genou ou que ma cheville me fait mal, je vais quand même y aller. Honnêtement, je n’ai même pas le souvenir de la dernière fois où je me suis senti à 100%. Peut-être que tu te sens vraiment en forme 20 matchs sur 82 dans une saison. Pour le reste, il faut se battre ».

Un discours qui fait particulièrement écho à cette époque de l’année, comme l’a rappelé Tom Thibodeau suite à la blessure à un doigt de Karl-Anthony Towns lors du Game 3 face aux Celtics.

« Ce sont les playoffs. Les joueurs vont prendre des coups et il faut arriver à jouer malgré ce genre de choses. C’est ce qu’on fait durant toute la saison. Personne n’est à 100%. Il faut comprendre qu’on peut bien jouer même si on ne se sent pas au meilleur de sa forme, ça fait partie du jeu. Je crois que la dureté mentale en playoffs, c’est très important », avait-il déclaré.

Voilà peut-être pourquoi à « seulement » 33 ans, le backup de Domantas Sabonis aux Kings n’a connu qu’une saison sous la barre des 60 matchs disputés, et qu’il se rapproche tout doucement des 900 matchs en carrière…

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.0 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.0 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 7.9 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 19.9 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.8 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 2024-25 * All Teams 81 19 55.0 21.6 87.9 2.3 5.4 7.7 2.0 2.2 0.5 1.5 0.6 10.4 2024-25 * WAS 49 20 54.7 25.9 89.6 2.4 5.8 8.2 2.2 2.0 0.4 1.8 0.6 11.5 2024-25 * SAC 32 17 55.6 10.0 84.7 2.2 4.8 7.0 1.8 2.6 0.5 1.0 0.6 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.