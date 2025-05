Et si Walter Clayton Jr restait en Floride ? Le héros du titre NCAA de Florida, et principal bénéficiaire de la « March Madness » en vue de la Draft, pourrait avoir convaincu le Magic. Interrogé dans l’émission Run It Back, Todd Golden, l’entraîneur des Gators, a assuré qu’Orlando « appréciait » beaucoup le profil du meneur scoreur.

Todd Golden voit son ancien joueur comme un choix « garanti » en fin de premier tour. « Une équipe qui gagne beaucoup de matchs le prendra, comme Boston ou OKC » en est-il convaincu. « Je sais que le Magic l’apprécie vraiment, et ils ont deux choix au premier tour. Il ira dans une équipe qui accorde de l’importance à un joueur qui sait gagner, qui a une très bonne attitude et qui a triomphé au plus niveau universitaire. »

Comparé à Payton Pritchard

Avec les 16e et 25e choix, Orlando est en bonne position pour obtenir Walter Clayton Jr, annoncé dans le dernier tiers du premier tour dans la majorité des « Mock Draft ».

Sa sélection ferait du bien au Magic, en manque de scoreurs pour soulager Paolo Banchero et Franz Wagner, et alors qu’il y a de la place à prendre sur les lignes arrières de Jamahl Mosley. Walter Clayton Jr a vu sa cote s’envoler après une superbe fin de saison, qui l’a vu enchaîner les cartons offensifs (18.3 points à 44.8%, 3.7 rebonds, 4.2 passes de moyenne), et surtout se montrer décisif à plusieurs reprises dans la quête du titre national des Gators.

« Le cap qu’il a passé ces 12 derniers mois, je crois que ce n’est pas apprécié à sa juste valeur » insiste Todd Golden. « Il était évidemment la belle histoire du tournoi NCAA, nous a portés plus d’une fois. Il a plié des rencontres pour nous et a mérité d’être élu ‘MOP’. Je crois que c’est un basketteur remarquable. Il peut faire parler son tir avec les meilleurs dans le domaine. Quand je vois Payton Pritchard et le succès qu’il connaît, je sais que mon avis est biaisé, mais je pense que Walter a un jeu plus dynamique. »

Un profil prêt pour la NBA

Nul doute que s’il parvient à suivre le même type de trajectoire que le meilleur sixième homme de la saison, Walter Clayton se fera une place en NBA, et pour quelque temps.

Al Horford, le pivot des Celtics, présent pour assister au sacre de Florida, son ancienne fac’, ne pouvait qu’apprécier l’idée de retrouver Walter Clayton Jr. sous la tunique des Celtics à la rentrée prochaine.

« L’équipe qui le draftera récupérera un pro, un joueur mature, un super gars, qui ne fait pas de vagues en-dehors du terrain… Il est l’un des meilleurs joueurs que j’ai pu coacher » poursuit Todd Golden, qui ne tarit pas d’éloges sur son ancien protégé, qu’il estime ne pas être reconnu à la hauteur de son talent et de son sérieux. « Avec des joueurs comme ça, parfois… Non, il a été génial, il ne rechignait à rien. Il était un excellent prolongement de notre staff sur le terrain. Je vois certains jeunes joueurs être prévus dans le Top 10, et ce sont des supers joueurs. Mais Walter était meilleur qu’eux. Il était simplement meilleur. Je comprends qu’il a 22 ou 23 ans (22 depuis le mois de mars, ndlr) et certains de ces gars ont 19 ans, la différence d’âge joue un peu. Quand vous récupérez un scoreur, cela a une grande valeur, et Walter est un gars qui est un aussi bon scoreur que les tous meilleurs. »