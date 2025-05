Julian Strawther, un feu de paille bienvenu

« Ce sont des moments dont tu rêves quand tu es petit. » Gamin, Julian Strawther devait s’imaginer briller sur la plus grande des scènes, comme il l’a fait la nuit passée. Son équipe au bord de l’élimination face au Thunder, le remplaçant des Nuggets a sorti le grand jeu au moment où personne ne l’attendait vraiment.

« Entrer dans le match, sentir que tous les gars croient en toi, te trouvent dans tes zones préférées, et pouvoir avoir un impact sur le jeu… », énumère le joueur de 23 ans qui s’était contenté d’apparitions peu significatives jusqu’ici dans cette série, dont une sortie à 9 points dans le « garbage time » du Game 2. Avant cela, lors du premier tour face aux Clippers, il n’avait quasiment pas joué.

Dans ce match, il n’a eu besoin que de quelques secondes pour faire la différence. C’était à la fin du 3e quart-temps, quand Jamal Murray l’a trouvé une première fois sur une passe à terre près de la tête de raquette. Puis une seconde fois, une minute plus tard, dans le corner, toujours à 3-points. Et enfin une troisième fois sur un « alley-oop » inversé très technique.

Ces huit points inscrits pour finir la période allaient permettre à Denver de creuser l’écart et de générer un élan favorable préservé jusqu’à la fin des hostilités. À quelques minutes du terme, l’ailier ajoutera même un autre panier primé pour tuer les espoirs des visiteurs.

Coupé dans son élan par son genou

En 20 minutes, celui qui n’avait inscrit que 14 unités dans la série jusqu’ici a apporté 15 points (4/8 aux tirs dont 3/4 de loin), son nouveau record en playoffs. « C’est marrant, quand on repense aux Game 5 et 4, leurs ‘role players’ mettaient des tirs à 3-points. Ce soir, on a eu un gars qui a répondu présent, qui a mis des tirs, et nos cadres ont pu jouer leur rôle complémentaire », salue David Adelman.

Ce dernier note également l’impact de son joueur en défense : « C’était très important. Il faut qu’il soit capable de faire le boulot de l’autre côté aussi, et il l’a fait. On n’a pas eu besoin de changer quoi que ce soit tactiquement en défense, parce qu’il s’est baissé sur ses appuis, a bougé les pieds, et a défendu. »

Sa belle soirée intervient alors que le natif de Las Vegas a beaucoup moins joué à partir de mars. L’ailier a été coupé dans son élan pour plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou. Avant cela, il avait montré beaucoup de bonnes choses, doublant sa production moyenne par rapport à sa saison rookie.

« Je sais qu’il y a des soirs où je ne rentrerai peut-être pas du tout, et d’autres comme ce soir où le coach va me faire confiance et sentir que je suis dans le bon rythme. Avec (Adelman), on a eu une relation transparente pendant tous ces playoffs, et je lui suis vraiment reconnaissant de m’avoir donné ma chance ce soir » conclut-il.

Julian Strawther Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DEN 50 11 36.9 29.7 71.0 0.1 1.1 1.2 0.9 1.1 0.3 0.5 0.1 4.5 2024-25 DEN 65 21 43.2 34.9 82.2 0.3 1.9 2.2 1.3 2.3 0.6 0.9 0.2 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.