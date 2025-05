Tyrese Haliburton : « Même Jésus était critiqué »

Tyrese Haliburton pouvait afficher un large sourire durant son intervention dans le « Pat McAfee Show ». Le meneur des Pacers a de quoi être satisfait. Après être venu à bout des Bucks de Giannis Antetokounmpo, son équipe a réussi l’exploit de sortir le leader de la conférence Est, Cleveland, en seulement cinq manches.

Un an après avoir déjà réussi à se hisser jusqu’aux portes des NBA Finals, il mesure aujourd’hui le chemin parcouru et prend le temps de profiter de ces succès, en attendant de connaître son adversaire (New York ou Boston ?) en finale de conférence.

« Je pense qu’on a beaucoup grandi au fil de l’année écoulée. L’an dernier, on était juste heureux d’être en playoffs. Cette année, on a attaqué la saison avec de vraies attentes en interne, avec l’idée de revenir ici, en finale de conférence, et au-delà pour aller gagner un titre, ça a été notre but toute l’année. On est encore à huit victoires d’y parvenir. Mais on sait qu’on a beaucoup de boulot qui nous attend. Après la victoire dans le Game 5, j’ai pris le temps de m’asseoir dans le vestiaire pour bien profiter de ce moment. Je ne veux pas qu’on prenne ces victoires pour acquises, c’est ce que j’ai appris de mes vétérans depuis que je suis dans la ligue », a-t-il confié. « L’an dernier, je me suis blessé dans le Game 2. Donc je suis enthousiaste de retrouver les finales de conférence et avoir la chance de pouvoir jouer. J’ai hâte de pouvoir disputer une série, je l’espère en étant en bonne santé, et de pouvoir me battre ».

Les Pacers ont réussi à faire déjouer une équipe qui semblait imprenable à l’Est et promise aux NBA Finals. Malgré les critiques, notamment portées contre lui, avec ce sondage en faisant le joueur « le plus surcoté » de la ligue, la formation de Rick Carlisle a cru en ses chances, principalement en restant fidèle à sa philosophie de jeu.

« Notre but était vraiment de venir et d’être nous-mêmes, de jouer le basket des Pacers. Je pense que c’est le plus important pour chaque série, de rester qui nous sommes. Peu importe comment l’adversaire va nous défendre, on va courir, dicter le rythme… Et si défensivement, on peut avoir suffisamment de stops pour pouvoir jouer encore plus de jeu de transition, tout ça joue vraiment en notre faveur. C’est ce qu’on a bien fait, on a obtenu des stops défensifs et on a pu courir. Le seul match qu’on a perdu de la série, ce sont eux qui ont dicté le rythme, notamment sur le plan physique. On a fait du super boulot en répondant dans le Game 4, et ils ont fini la première mi-temps avec 39 points je crois. On avait aussi excellé dans nos prises de tir. Le cercle était grand ce soir là ».

Continuer à travailler pour répondre à ses détracteurs

Tyrese Haliburton a également tenu à rendre hommage à Donovan Mitchell, qu’il a appris à connaître ces dernières années, du fait notamment que les deux sont représentés par la même agence. Comme il a pu en faire l’objet, il a également pris la défense de l’arrière des Cavs sous le feu des critiques pour ne pas avoir réussi à emmener son équipe plus loin, malgré sa blessure et ses performances individuelles exceptionnelles à répétition, faisant référence à Jésus…

Comme il aurait pu le faire avec Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron James pour rester dans le thème du basket.

« Parfois, ce sont juste les fans qui sont misérables, et quel que soit le sport. C’est du genre : ‘si mon équipe ne joue pas bien, je vais devoir mal parler de quelqu’un d’autre, ou si un joueur joue bien face à mon équipe, je vais mal parler de lui’. C’est comme ça que le sport et la compétition fonctionnent. Tout le monde fait l’objet de critiques, je reçois des critiques pour ce que je fais, même Jésus était critiqué, on l’est tous, et ça fait partie du jeu », a-t-il ajouté.

Même lorsqu’il a été décisif face aux Bucks en inscrivant des paniers « clutch », Tyrese Haliburton n’a pas été épargné par les critiques et s’est habitué à vivre avec.

Avant de qualifier les Pacers en finale de conférence, c’est son adresse à 3-points qui a régulièrement été pointée du doigt depuis le début des playoffs. Comme pour le reste, il a alors répondu sur le terrain en claquant un 6/10 dans le Game 5 pour terminer la série sur son meilleur match offensif depuis un mois, à 31 points et 8 passes.

« J’ai dû bosser dessus chaque jour. Avant le Game 5 face aux Cavs, j’ai shooté horriblement à 3-points, donc ça m’a fait du bien d’en voir quelques-uns rentrer. Dans le deuxième quart-temps, quand le match aurait pu mal tourner, j’ai eu la chance de voir le premier rentrer et je me suis bien senti à partir de là, et les gars ont continué à me trouver ouvert. Il s’agit de faire les bons choix. J’ai shooté au-dessus des 40% d’adresse durant la majeure partie de ma carrière, depuis le lycée. Donc je dois continuer de faire ce que je fais, même si la gestuelle n’est pas la plus belle ».

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.