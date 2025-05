Josh Longstaff, un outsider pour coacher les Suns ?

Qui va prendre la relève sur le banc des Suns ? La question demeure et l’incertitude pourrait durer jusqu’à la fin des playoffs, afin de permettre au « front office » de Phoenix d’explorer toutes les pistes.

Bon nombre de noms ont déjà été évoqués, alors que la liste élargie de coachs susceptibles d’être interviewés par les Suns comporterait déjà au moins une quinzaine d’entraîneurs. On retrouvait ainsi Mike Malone et Taylor Jenkins, récemment remerciés par Denver et Memphis. Aux côtés d’autres coachs expérimentés, comme Jeff Van Gundy ou Lloyd Pierce, Phoenix pourrait se laisser tenter par un profil plus jeune, voire carrément un « rookie » sur un banc NBA, après avoir misé sur la paire Vogel-Budenholzer, sans succès.

Les noms de Jared Dudley, assistant à Dallas, Chris Quinn, assistant de longue date à Miami, ou encore Jerry Stackhouse, qui sévit aux Warriors, ont également circulé, jusqu’à ce qu’un nouveau profil soit sorti par notre confrère Mike Scotto, selon qui la piste menant à Josh Longstaff serait également fiable.

Déjà pas mal d’expérience

Le technicien officie en tant qu’assistant aux Hornets que depuis un an mais possède déjà une belle expérience en NBA, après avoir œuvré au Thunder (2010-2014), aux Knicks (2014-2017), aux Bucks (2018-2020) puis aux Bulls (2020-2024), sans oublier une saison en tant qu’entraîneur principal, en G-League, aux College Park Skyhawks, franchise affiliée à celle d’Atlanta. À 42 ans, Josh Longstaff va entrer dans sa 15e année en NBA et pourrait logiquement être tenté de passer à l’étape supérieure.

L’été dernier, il avait notamment conduit l’équipe des Hornets avec brio en Summer League avec un bilan de sept victoires pour une seule défaite dont un parfait 3-0 en California Classic.

Néanmoins, l’arrivée d’un coach rookie signifierait sans doute que Phoenix se lance dans une vraie reconstruction, possiblement autour de Devin Booker mais sans Kevin Durant ni Bradley Beal.