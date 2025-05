Les Knicks ont manqué leur grand rendez-vous

Les Celtics sont, dans le sens premier du terme, une bête blessée. En étant menés 3-1 dans cette série et en ayant perdu Jayson Tatum dans le Game 4, touché au tendon d’Achille. Dès lors, on le sait, une bête blessée est souvent encore plus dangereuse. Les Knicks peuvent le confirmer, après avoir manqué et perdu ce Game 5 à Boston.

« C’est une très bonne équipe, même sans Tatum. On n’était pas dans le combat, on n’a pas communiqué en défense et on a donné de la confiance à notre adversaire », regrette Mikal Bridges. « Il faut parler des Celtics, ils sont les champions en titre, c’est une équipe qui a beaucoup d’expérience, et on a vu ce qu’elle a fait ces dernières années. On doit comprendre à qui on a affaire. On doit faire mieux », annonce Jalen Brunson.

Le meneur de jeu des Knicks a regretté l’attitude des arbitres en troisième quart-temps, qui ont alors sifflé cinq fautes contre lui ! « Cinq en un quart-temps ? Je ne vais rien en dire », glisse-t-il. « Cela n’est pas une question d’arbitre », tranche Mikal Bridges. « On n’était pas dedans en défense et ce ne sont pas eux qui contrôlent nos efforts. »

New York ne peut pas se permettre de baisser en intensité

Quel fut le problème alors ? La défense oui, ainsi que les 15 petits points à 5/27 au shoot de Bridges et OB Anunoby qui n’ont pas aidé. Mais les deux sont liés.

« On doit faire des stops en défense, c’est essentiel. La première mi-temps, ça allait. On a marqué 59 points donc ce n’était pas un souci. Le problème, c’était la défense. On est tombé dans un trou en début de troisième quart-temps et on a essayé d’en sortir. Mais pour ça, il faut défendre, ce qui permet de courir. Ça nous a fait mal », constate Tom Thibodeau. « Je ne sais pas. Je pense qu’on doit faire des stops », confirme Mikal Bridges sur ce manque d’impact de sa part.

Qui dit manque d’impact en défense, dit manque d’agressivité. Les Knicks ont-ils pensé que l’affaire était déjà dans le sac ? En tout cas, ils n’ont pas joué ce match avec l’envie et l’intensité nécessaires pour repousser une équipe de Boston qui va tout donner pour rester en vie.

« Ils ont joué ce troisième quart-temps avec un sens de l’urgence dont on a besoin », se lamente Jalen Brunson. « On n’a pas été bon en début de deuxième quart-temps, ni en début de troisième et on ne peut pas se le permettre », ajoute Tom Thibodeau. « On doit jouer de manière désespérée et on ne l’a pas fait. On doit être agressif toute la rencontre », conclut Mikal Bridges.