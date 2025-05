La semaine a débuté avec un mini séisme en NBA suite à l’obtention par les Mavs du premier choix de la prochaine Draft, signifiant que le petit prodige de la classe 2025, Cooper Flagg, avait 99.9% de chances de faire ses valises pour le Texas d’ici un peu plus d’un mois.

Alors que la franchise de Dallas avait mathématiquement 1.8% de chances de rafler la mise, l’ailier ne s’attendait clairement pas à finir à Dallas, c’est le moins que l’on puisse dire ! « J’ai été surpris, comme beaucoup de gens, ça a été une « lottery » un peu folle », a-t-il notamment confié.

« Ça a été incroyable. J’ai tout de même essayé de prendre plaisir durant tout ce processus, cette expérience, on ne vit ça qu’une fois. Et c’est ce à quoi je m’accroche depuis 48 heures » a-t-il ainsi expliqué. « Je veux dire, c’est mon rêve, d’être là, d’avoir cette opportunité. J’essaie de profiter de chaque seconde et de m’imprégner de tout ça. Je n’y ai pas encore beaucoup réfléchi. J’essaie juste de prendre au jour le jour. Pour moi, peu importe où je finirai, je vais juste essayer d’être moi et de montrer le meilleur de mes capacités ».

Prêt pour la suite

La « lottery » a été une étape de plus dans le processus qui le rapproche de la NBA. Avant sa saison à Duke, il y a notamment eu son invitation au camp de préparation des Jeux Olympiques avec Team USA l’été dernier. L’expérience lui a donné une ligne directrice avant d’aborder la case universitaire, et maintenant la NBA.

« Ça a été un gros apprentissage. Le truc que j’ai surtout retenu, c’est la préparation, mentale, physique, à quel point tu dois prendre soin de ton corps et s’inspirer de certains de ces gars, surtout la Select Team, avec qui j’ai pu discuter, de Jalen Suggs à Payton Pritchard en passant par Brandin Podziemski, des jeunes talents. J’ai compris à quel point c’est important de prendre soin de son corps et aussi la récupération », a-t-il ajouté.

S’agissant de Dallas, même s’il faudra encore attendre le choix des Mavs au soir de la Draft et être assuré qu’aucun transfert ne pourra l’envoyer ailleurs (ce qui semble aussi être le cas), Cooper Flagg s’est forcément montré enthousiaste, alors qu’il arrive dans une franchise où tout n’est pas à construire, comme ça aurait pu être le cas à Utah, Washington ou Charlotte, mais où il sera bien entouré, par Kyrie Irving et Anthony Davis notamment…

« Ils ont de très bons éléments. Dereck Lively II vient de Duke, ce qui est plutôt cool. Je pense que ça va être une opportunité vraiment cool », a-t-il poursuivi. « Je n’ai pas du tout réfléchi à l’endroit où j’allais atterrir à l’avance. C’était hors de mon contrôle. J’ai abordé tout le processus avec un esprit ouvert et en sachant que je ne pouvais pas le contrôler, alors je l’ai abordé avec un état d’esprit positif et je suis juste enthousiaste par cette opportunité. »