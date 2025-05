Le Thunder grandit dans la victoire

« Excellent. » Voilà le qualificatif qui revient plusieurs fois dans la bouche de Mark Daigneault pour décrire le niveau d’exécution affiché par le Thunder dans le « money time » du Game 5 face aux Nuggets. Une fin de rencontre qui a contrasté avec le « brouillon des deux côtés du terrain » constaté par le coach en première période.

Sa formation a longtemps été malmenée, comptant jusqu’à 12 points de retard au milieu du troisième quart-temps. Dans une rencontre sur des bases offensives moins élevées qu’en saison régulière, ce n’est pas rien. Seulement voilà, Shai Gilgeous-Alexander et sa bande ont fini très fort la rencontre en combinant une grosse intensité défensive et beaucoup d’application de l’autre bord.

Avec à la clé, un 34-19 dans les douze dernières minutes. « On n’a pas très bien joué (au démarrage). Défensivement, c’est peut-être le match où nous avons été les plus laxistes, pire que le Game 1. Mais le fait d’être restés dans le coup et d’avoir réussi à nous remettre sur les rails… C’était impressionnant », qualifie le coach.

Une journaliste lui demande alors à quel point le Thunder, malgré son statut de n°1 de la saison régulière, continue à apprendre de ce genre de bataille livrée, et remportée, face aux champions 2023, après un premier tour sans encombre passé face aux Grizzlies.

Progresser malgré le succès

« Je l’ai dit après le Game 4 et je vais le redire maintenant : je pense en fait que nous sommes une meilleure équipe aujourd’hui qu’au début de la série. On est clairement en train d’évoluer, de grandir et d’apprendre malgré le fait qu’on pense pouvoir jouer face à n’importe qui. On a connu quelques succès ce qui ne nous empêche pas de continuer à grandir », juge le coach.

Celui-ci peut s’inclure dans son propre constat. Après tout, le coach dans sa cinquième saison NBA n’en est qu’à sa seconde campagne de playoffs. Et, après l’élimination subie l’an dernier au second tour face aux Mavericks, a maintenant l’occasion de s’inviter en finale de conférence.

« C’est un groupe humble. (Les joueurs) gardent les pieds sur terre, et c’est ce qui leur permet de continuer à progresser malgré le succès. On a vraiment dû se mettre à l’épreuve pendant cinq matchs », poursuit Mark Daigneault en référence à cette folle série susceptible de finir en apothéose avec un Game 7.

Avant cela, le Thunder s’apprête à une « épreuve de taille » jeudi à Denver avec le Game 6. « Parce que c’est à l’extérieur et en raison de la façon dont ils vont jouer. Et on en sortira grandi là aussi, peu importe le résultat », se projette le coach.