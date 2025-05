Après des matches compliqués, Nikola Jokic a retrouvé la forme dans le Game 5 à Oklahoma City. Et de quelle manière, malgré la défaite des Nuggets : avec une énorme performance à 44 points, 15 rebonds, 5 passes.

Surtout, le triple MVP a joué 44 minutes, dont les douze dernières de la partie, tout comme Jamal Murray. Christian Braun et Aaron Gordon ont eux disputé 10 minutes sur 12 dans ce dernier acte. Les Nuggets ont-ils souffert de fatigue à ce moment-là, face à une équipe si physique et si dure que le Thunder ?

« On peut dire que c’est de la fatigue. Il y a aussi la qualité des shoots pris. On a pris des bons tirs au début qui ne sont pas tombés dedans », répond David Adelman face à la maladresse de ses joueurs, qui ont shooté à 5/21 en dernier quart-temps. « Si c’est de la fatigue, c’est de ma faute. C’est moi qui fais les rotations. Si les joueurs ont les jambes lourdes, c’est à cause de mes décisions. J’aimais le groupe qu’on avait. On était dans un bon rythme en entamant le dernier quart-temps. Les quatre temps-morts ont permis d’arrêter le jeu assez régulièrement. On n’en avait plus assez dans les jambes à la fin. »

Un commun accord entre coach et joueur

Nikola Jokic, lui, a inscrit quatre paniers dans le dernier quart-temps. « Grosse performance », glisse son coach, qui remarque que son pivot « avait de meilleures jambes » dans ce Game 5. Au point donc de le laisser pendant les douze minutes de l’ultime quart-temps.

« C’était ma décision », affirme l’entraîneur. « J’en ai parlé avec lui. Il se sentait bien. Les quatre temps-mort ont été un facteur important pour moi. Je trouvais que la dynamique du match allait dans notre sens. Il était sûr de lui. Je voulais m’appuyer sur lui. Comme on a perdu, je vais y réfléchir mais j’ai gardé sur le terrain un joueur qui shoote à 17/25, 5/7 à 3-pts, et qui a fait un match à 44 points et 15 rebonds. J’ai pris cette décision. Pour l’instant, je ne la regrette pas. Quand je regarderai les images, peut-être que j’aurai un autre avis. »

Une version confirmée par le All-Star des Nuggets. « Je me sentais bien. J’en ai parlé au coach, il m’a dit que si je voulais rester, je pouvais. Est-ce que ça a changé quelque chose au résultat ? On a eu les bons tirs. On ne les a pas mis », regrette-t-il.

Néanmoins, c’est la troisième fois des playoffs que David Adelman ne sort pas Nikola Jokic du dernier quart-temps (après le Game 2 et le Game 4 face aux Clippers) et, à chaque fois, les Nuggets ont perdu…

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 ☆ DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 ☆ DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 ☆ DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 ☆ DEN 70 37 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.