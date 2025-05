Le League Pass accessible uniquement via Amazon Prime la saison prochaine ?

On le sait : la prochaine saison va marquer un énorme tournant dans la diffusion de la NBA, aux États-Unis comme en France. Dans l’Hexagone, Amazon Prime Video va ainsi offrir à ses membres Prime un accès « en exclusivité à 87 matchs de saison régulière, dont les sept matchs éliminatoires de l’Emirates NBA Cup, ainsi qu’à l’intégralité du « play-in », près de la moitié des rencontres du premier et second tour des playoffs, une finale de conférence chaque année et les finales NBA lors de 6 des 11 saisons à venir. »

La bonne nouvelle, c’est que comme pour Roland-Garros au niveau du tennis, il n’y aura pas de supplément à débourser pour les abonnés Prime afin d’avoir accès à cette moitié de l’offre NBA.

À partir de 2026, les membres Prime en France auront aussi accès « en exclusivité chaque saison à 30 rencontres de WNBA durant la saison régulière, y compris la finale de la Commissioner’s Cup ». Mais aussi une série du premier tour chaque année, sept séries de demi-finales et trois finales de la WNBA pendant les 11 années de contrat.

beIN Sports, l’autre diffuseur ?

Pour commenter l’actualité de la Grande Ligue, Amazon Prime a notamment recruté Steve Nash, Dwyane Wade, Blake Griffin, Dirk Nowitzki, Udonis Haslem et Candace Parker.

À noter que « Prime Video deviendra également le partenaire stratégique et le distributeur mondial du NBA League Pass, pour un accès en direct et à la demande à toutes les diffusions de matchs de la NBA. » Il faudra donc sans doute passer par Prime Video pour accéder au League Pass, « via un abonnement mensuel complémentaire ».

On devrait en savoir plus dans les prochaines semaines, voire prochains mois, alors qu’on peut s’interroger sur le diffuseur de l’autre partie de l’offre NBA et WNBA. Est-ce que ce sera toujours beIN Sports, malgré une offre limitée ? Est-ce que Prime Video va finalement tout récupérer ? Pour l’instant, ces questions sont sans réponse.