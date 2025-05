Draft 2025 : pour Washington, Charlotte et Utah, c’est la soupe à la grimace

Si l’identité du grand gagnant de la soirée de la « lottery » est connue, avec la franchise de Dallas qui n’avait que 1.8% de chances d’obtenir le premier choix de la Draft, les grands perdants aussi sont bien identifiés. Ce sont les Wizards, les Hornets et le Jazz.

Pourquoi ? Parce que, statistiquement, les trois équipes avaient chacune 14% de chances de mettre la main sur Cooper Flagg. Finalement, le tirage au sort a livré sa vérité : Charlotte obtient la 4e place, Utah la 5e et Washington la 6e. Perdante parmi les perdants, la franchise de la capitale ne peut qu’être déçue.

Faire bon cœur contre mauvaise fortune

« On a commencé la soirée avec rien et on s’en va avec le sixième choix de Draft : c’est notre état d’esprit », tente de positiver le GM des Wizards, Will Dawkins. « L’important à retenir, c’est qu’on avait 50% de chances d’avoir le 5e ou le 6e choix. On savait en arrivant à la lottery que c’était le plus probable. C’est une histoire de chance. »

Et elle fuit les Wizards. « On est reconstruction, on est encore au début de cette phase. Il y aura de la lumière au bout du tunnel mais on est à la sixième place et on va s’en servir pour rendre l’équipe meilleure », poursuit le dirigeant.

Will Dawkins a vécu cette soirée à côté de son homologue du Jazz, Justin Zanik, qui, lui aussi, a vu, au fur et à mesure des événements, ses chances se réduire comme peau de chagrin. Avant finalement d’obtenir ce 5e choix. Maigre lot de consolation.

« Choqué », répond le GM du Jazz sur la chance des Mavericks et des Spurs. « Enfin, on n’est pas surpris… Avec les pourcentages qui ont chuté depuis 2019, ces résultats deviennent plus probables. Et c’était le résultat le plus attendu pour nous. Il est temps de se mettre au travail. »

« Dans une reconstruction, il faut de la chance »

Avant la réforme de 2019, les deux pires bilans de la ligue avaient en effet 25 et 19% de chances d’obtenir le précieux sésame. Désormais, on l’a dit, les trois pires équipes de la saison régulière se partagent les chances (14%), pour limiter le « tanking ». Forcément, c’est rageant de voir des franchises déjà bien armées gagner cette soirée.

« Dans une reconstruction, il faut de la chance. Ce sont les règles de la lottery, on le sait. Cela ne va pas changer de sitôt », constate Justin Zanik. « On veut construire une fenêtre de tir pour gagner le titre et, vu les règles et notre équipe pour le moment, c’est la meilleure voie. »

Gagnant parmi les perdants, les Hornets choisiront après les Mavericks, les Spurs et les Sixers. « Les chances sont ce qu’elles sont », a glissé le co-propriétaire de la franchise, Rick Schnall.

« Jusqu’au dernier moment, tout le monde était très tendu, à attendre de savoir où on allait choisir », confirme le président des Hornets, Jeff Peterson. « Maintenant, on sait qu’on parlera en quatrième position. Cela permet de clarifier certaines choses dans les conversations avec d’autres équipes. On est très impatient. »