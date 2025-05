Mitchell Robinson, un impact sur toute la ligne

Un double écran pour Jalen Brunson en tête de raquette. Karl-Anthony Towns reste derrière l’arc tandis que le deuxième poseur d’écran, Mitchell Robinson, plonge vers le cercle. Où il pourra écraser le cercle sur une passe lobée du meneur de jeu new-yorkais.

Le pivot des Knicks venait d’arriver sur le parquet dans ce Game 4 et les Celtics n’avaient pas encore eu le temps de l’envoyer volontairement sur la ligne des lancers-francs, comme c’est le cas depuis le début de la série. En fait, contrairement aux autres rencontres de la série, Boston ne l’enverra pas une seule fois sur la ligne.

L’intérieur n’était tout simplement pas sur le parquet quand les Celtics étaient dans le « bonus » (lancers-francs systématiques à chaque faute). « Ils ont fait du bon travail en le sortant juste avant. Les opportunités ne se sont pas présentées autant que lors des trois autres matchs », remarque Joe Mazzulla.

Sans ces passages inconfortables sur la ligne de réparation, Mitchell Robinson a pu jouer plus librement. Et avoir un impact notable. Ses 4 points (2/2), 8 rebonds et 2 passes en 25 minutes, son plus temps de jeu de ces playoffs, ne traduisent pas son apport dans le jeu.

Le meilleur +/- de son équipe

« C’est la pression qu’il met au panier, puis la menace aux rebonds offensifs et pour les possessions supplémentaires, et ce que cela signifie pour l’équipe, la valeur que ça apporte à l’équipe. Jalen et lui se sont trouvés sur une passe lobée. Le fait d’avoir cette pression-là est énorme pour notre équipe. Il n’y a pas vraiment de statistique pour ça, mais cela génère des avantages pour nous », note Thibodeau.

Un élément statistique vient toutefois confirmer son discours, le +8.8 points de son pivot lorsqu’il est en jeu, le meilleur indicatif de son équipe dans cette série.

Avec Mitchell Robinson, qui tourne à environ 5 points et 8 rebonds de moyenne en 22 minutes, New York est l’une des meilleures équipes de ces playoffs dans les points inscrits surseconde chance.

« Il est spécial. Quand tu joues contre lui, tu comprends ce qu’il apporte à l’équipe. Et quand tu es l’un de ses coéquipiers, tu vois encore plus l’ampleur de l’impact qu’il a sur le jeu. Il a été spécial ce soir, en faisant tout ce qu’on avait besoin qu’il fasse. Que ce soit défendre les arrières, leurs grands, ou aussi prendre de gros rebonds, faire des ‘alley-oops’, marquer au bon moment. Il a été capable de tout faire. Un grand bravo à lui », félicite Karl-Anthony Towns.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.