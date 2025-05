Avant de sanctionner les Celtics, OG Anunoby s’est fait peur

Tom Thibodeau estimait que le manque de rythme offensif des Knicks, parce qu’ils ne volaient pas assez de ballons, depuis deux matches privait OG Anunoby de munitions. Le Britannique restait en effet sur deux prestations très, très moyennes, avec seulement 7 points au total, à 3/15 au shoot…

Et ça ne partait pas bien dans le premier quart-temps du Game 4. Pourquoi ? Parce que le joueur se sentait mal – il a parlé d’une « sensation bizarre » – au niveau de son ischio-jambier gauche. La même blessure que lors des playoffs 2024. Il a donc rejoint les vestiaires pour vérifier. Heureusement pour les Knicks, il est revenu sur le parquet.

« Il a été énorme avec sa dureté, ses actions, sa présence partout. Il perturbe tellement les choses pour l’adversaire. Et quand on défend sur un gars comme Jayson Tatum, il faut composer avec beaucoup de choses », commente Tom Thibodeau.

Décisif en dernier quart-temps

Surtout quand Jayson Tatum est à ce niveau de jeu (42 points) avant sa blessure en fin de rencontre. Mais OG Anunoby aussi était dans un bon soir, similaire à la première manche (29 unités), en finissant avec 20 points à 8/14 au shoot, dont quatre paniers primés. Surtout, il a inscrit 9 points (à 100% au shoot) dans le seul dernier quart-temps, quand New York a enfoncé Boston.

« Bien sûr que c’est un fort joueur offensif, qui peut avoir de l’impact de différentes manières », salue Joe Mazzulla. « Quand on met à plat les points qu’il marque, il faut essayer de le priver de ceux qu’on peut contrôler : les transitions, les rebonds offensifs et les catch-and-shoot. »

OB Anunoby est donc passé de la frayeur en premier quart-temps à la délivrance dans le dernier. Et comme les Knicks ont gagné, la soirée fut parfaite.

« Ça fait du bien », confirme-t-il ainsi après son rebond. « L’atmosphère était dingue et électrique. On a joué dur, on a fait des stops, on n’a pas abandonné. C’était dur, ils étaient devant, et tout allait dans leur sens, et pas dans le nôtre. Mais on a continué de se battre. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2024-25 NYK 74 37 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.