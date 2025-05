Un premier quart-temps de sérieuse disette entre Nuggets et Thunder

« C’était ce qui s’est le plus rapproché d’un tir à 3-points ! », lâche avec sarcasme le commentateur TV local en voyant Nikola Jokic tenter sa chance depuis le milieu de terrain. Un tir envoyé à une main terminé en « airball »… pour clore un premier quart-temps d’une grande pauvreté offensive entre Nuggets et Thunder.

Et pour cause, Nikola Jokic et sa bande ont manqué leurs 14 tentatives derrière l’arc dans ces 12 premières minutes ! Avec un indigeste 2/22 aux tirs global, les locaux n’ont inscrit que 8 points. Pas beaucoup plus inspiré au niveau adresse (6/22 dont 1/11 de loin), le Thunder a eu le mérite de rentrer quelques tirs supplémentaires pour boucler la période avec 17 unités.

« Ils ont marqué 17 points, donc notre défense était plutôt bonne aussi », ironise Nikola Jokic qui a terminé avec 27 points malgré son zéro pointé lors de la première période. Les deux équipes ont ainsi cumulé 25 points, ce qui égale le plus faible total pour le premier quart-temps d’un match de playoffs sous l’ère des 24 secondes.

Il faut remonter à un match d’avril 2002 entre Pistons et Raptors pour voir un tel niveau de disette offensive (16-9 au score). Blazers (14) et le Jazz (11) avaient également combiné ce total en mai 1999.

Sans doute que la fatigue a joué dans cette partie après le match physique précédent terminé en prolongation environ 36 heures plus tôt, durant lequel tous les titulaires des Nuggets avaient disputé 42 minutes ou plus (encore trois titulaires à 40 minutes ou plus dans ce Game 4).

Beaucoup de fatigue cumulée

« Les deux équipes étaient très fatiguées après une bataille en prolongation incroyablement physique vendredi soir. Si cela nous a affectés, cela les a sûrement affectés aussi. Les deux équipes avaient les jambes vraiment lourdes », remarque David Adelman dont les Nuggets ont fini avec 87 points avec un faiblard 31% de réussite sur la soirée.

Le pourcentage de réussite combiné de 33.5% était le pire dans un match de playoffs depuis 21 ans. Le 21 mai 2004, Detroit et Indiana avaient combiné un taux de réussite de 30.8%, lors d’un match remporté par les Pistons 72-67.

Avant le match, les deux coaches rejetaient l’idée que l’heure de coup d’envoi précoce, à 13h30 (heure locale) ce dimanche, puisse être un facteur. « C’est la même heure pour eux. C’est le même temps de repos pour eux. Aucune des deux équipes n’a un avantage ou un désavantage à ce niveau-là. On n’y pense même pas. C’est un terrain égal aujourd’hui pour les deux équipes », notait Mark Daigneault.

Le seul match de playoffs de l’histoire avec moins de points inscrits dans un premier quart-temps remonte au 31 mars 1954, lorsque Syracuse menait Minneapolis 13-10 lors des Finals. Environ trois semaines plus tard, la NBA a voté l’adoption de la règle des 24 secondes, utilisée pour la première fois lors de la saison 1954-1955.